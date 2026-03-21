南加高温警報 幾種常用處方藥增加中暑風險

加州近日熱浪來襲，一些常用藥物會令身體脫水或降低人體應對高温能力，帶來中暑風險，服用者須留意補充水分及避免曝曬。 (藥物示意圖，Unsplash / Teslariu Mihai）

洛杉磯 福斯新聞台FOX 11報導，現時加州 部分地區已發出極端高溫警報，有醫生警告說，一些常用處方藥物或會令身體較難應對極端高溫，帶來中暑風險。這些藥物包括醫治心臟疾病的利尿劑、治高血壓的β受體阻斷劑，以及助眠的抗膽鹼能。醫生建議服用者須多留意身體補水和避免處身熱浪中如曝曬。

報導指出，近年的熱浪來襲常帶來異常高溫。氣象預報員稱，本周很多地區氣溫攀升至華氏90多度，甚至接近100度。高溫的強度和持續時間之長特別令人擔憂，而現時加州部分地區已發出極端高溫警報，並就此作出建議。

健康專家表示，幾種常用藥物會在極端高溫下，干擾人體的體溫調節或保持水分的能力。這些藥物包括：

•利尿劑–常用於治療充血性心臟衰竭等疾病，有時也用於治療暗瘡。此藥會增加體液流失，導致脫水。

•β受體阻斷劑–常用於治療高血壓，亦用於治療焦慮症。此藥會降低人體應對熱壓力的能力。

•抗膽鹼能藥物–是一些助眠藥物和其他藥物的成分，會影響出汗，使身體較難降溫。

預防醫學和高溫安全專家法杜爾博士（Dr. Zaid Fadul）說：「你會發現，在像目前這樣的熱穹頂之下，這三類藥物會使人們處於極大的風險中。」

熱浪加上服用這些藥物，帶來的組合影響是令人更難保持涼快，即使身體健康的人也如是。

專家警告說，在極端高溫天氣下，服用這些藥物的人應格外小心，需要保持水分充足，避免長時間日曬，如有任何疑慮，應諮詢醫生。