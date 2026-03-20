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腎功能報告正常也可能出事？這個指標才看得出真實狀況

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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擁有50年經驗的資深腎臟科醫師陳威佐指出，日常飲食可採取以植物性食物為主的模式，例如多攝取豆類、堅果及各類蔬菜，以減輕腎臟的代謝負擔。（記者謝雨珊／攝影）
擁有50年經驗的資深腎臟科醫師陳威佐指出，日常飲食可採取以植物性食物為主的模式，例如多攝取豆類、堅果及各類蔬菜，以減輕腎臟的代謝負擔。（記者謝雨珊／攝影）

不少人做健康檢查時，只要看到抽血報告上的腎功能指數在「正常範圍」，便安心認為腎臟沒有問題。但事實上，腎臟疾病在早期往往沒有明顯症狀，等到身體開始出現不適時，病情可能已經發展到較為嚴重的階段。

擁有50年經驗的資深腎臟科醫師陳威佐指出，許多人在例行抽血檢查時忽略了一項關鍵指標，而這個指數其實更能準確反映腎臟真正的功能狀況。

腎臟是人體最重要的代謝器官，負責排除水分與體內廢物。陳威佐15日在一場南加州建國中學校友會講座上表示，根據臨床數據，人體的腎功能大約從45歲起便會開始出現生理性下降。即便在完全健康的情況下，平均每年仍可能減少約1%至2%的過濾效率。

陳威佐指出，一般家庭醫師在例行抽血檢查時，多半以「肌酸酐」（Creatinine）作為主要判斷腎功能的指標，並會依據患者的年齡、種族與性別計算出「eGFR」（估算腎絲球過濾率）數值。在美國，若eGFR數值維持在60％以上，通常會被視為腎功能仍屬正常範圍，因此多數醫師不會進一步處理。然而，在這個階段，患者往往難以了解自己腎臟的實際功能狀況，而且身體通常也不會出現明顯症狀。

他建議，民眾在進行血液檢查時，可主動要求增加檢測「Cystatin-C」指數。相較於肌酸酐，Cystatin-C能更靈敏地反映腎臟的實際過濾功能，有助於更早發現腎功能下降的情況，對於早期預防與監測慢性腎臟病具有參考價值。

由於腎臟病早期症狀不明顯，陳威佐提醒民眾留意身體發出的微弱警訊。當腎功能開始下降時，體內毒素與多餘水分無法順利排出，可能出現怕冷、夜尿增加等情況。隨著代謝廢物累積，也可能引發皮膚乾癢、食慾下降，以及情緒不穩、疲倦或睡眠品質變差等問題。陳威佐指出，這些看似普通的變化，都可能是腎功能衰退的早期警訊，若長期出現應及早檢查腎功能。

提到「洗腎」，不少慢性腎臟病患者常誤以為只要腎功能下降就必須立即洗腎。對此，陳威佐表示，這其實是常見的錯誤觀念。臨床上通常只有在腎功能eGFR數值低於15%，身體無法維持正常代謝時，才會建議進入透析治療；部分由高血壓引起的腎衰竭患者，甚至可能觀察至eGFR數值低於10%才開始治療。

陳威佐指出，當腎功能eGFR數值介於25%至15%之間時，仍屬於延緩惡化的「黃金保護期」。若能透過飲食控制保護腎臟，例如減少糖分、鹽分及動物性蛋白質攝取，有助降低腎臟負擔並延緩病情惡化。

陳威佐建議，日常飲食可採取以植物性食物為主的模式，例如多攝取豆類、堅果及各類蔬菜，以減輕腎臟的代謝負擔。若條件允許，採取不含蛋奶的純素飲食，對降低腎功能受損風險也有幫助。同時，維持規律運動習慣，有助於保持肌肉量，並穩定血糖與血壓，進一步改善身體整體代謝狀態。

他也提醒，定期健康檢查是預防腎衰竭的重要方式。特別是中年以後的族群，更應留意血壓與血糖狀況，並依醫師建議定期進行腎功能檢測，及早掌握身體變化，才能有效守護腎臟健康。

腎臟科醫生陳威佐15日在一場南加州建國中學校友會講座上，分享腎臟衰竭的原因及洗腎...
腎臟科醫生陳威佐15日在一場南加州建國中學校友會講座上，分享腎臟衰竭的原因及洗腎的原則。（記者謝雨珊／攝影）

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