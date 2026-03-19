我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不明無人機闖華府基地 國務卿及防長都住那 白宮急商對策

Siri發展落後 為什麼蘋果仍靠AI賺了一票？

加州新法 2027年起強制作業系統「驗證年齡」

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
將於明年元旦上路的「數位年齡驗證法」（Digital Age Assurance Act），要求自2027年1月1日起，所有作業系統供應商需在使用者設定時蒐集其年齡資訊。（路透）
將於明年元旦上路的「數位年齡驗證法」（Digital Age Assurance Act），要求自2027年1月1日起，所有作業系統供應商需在使用者設定時蒐集其年齡資訊。（路透）

Gadget Review報導，為強化未成年人網路安全，加州州長紐森（Gavin Newsom）去年10月13日簽署AB 1043「數位年齡驗證法」（Digital Age Assurance Act），要求自2027年1月1日起，所有作業系統供應商需在使用者設定時蒐集其年齡資訊，且透過「合理且一致的即時API」將該資訊提供給各類應用程式Apps使用。該法適用範圍涵蓋各主流與非主流作業系統，從微軟（Microsoft）Windows、蘋果（Apple）iOS到各種注重隱私的小眾Linux發行版等。

強化未成年保護 年齡區分4級

根據該法，各作業系統需詢問使用者出生年分，並將年齡區分為13歲以下、13歲至16歲、16歲至18歲，及18歲以上，蓄意違規者將面臨每個孩子7500美元罰款。

新法引發部分軟體開發者疑慮

新法引發允許使用者自由存取的「開源軟體」（Open-Sources）開發者疑慮。許多強調隱私保護的作業系統，原本刻意避免建立集中式帳號，但未來可能需加入年齡驗證機制，否則將面臨法律風險。例如Arch Linux與Debian等設計理念強調使用者自主與隱私，本沒有中央帳號管理機制，若按照新法規，相關系統可能被迫加入資料蒐集功能。

正如Lunduke Journal指出的那樣，這對開源軟體開發者影響「令人恐懼」。許多開發者並無正式的公司或法人架構，一旦涉及法律責任，執法與監管都可能出現問題。

這項法案在州議會上幾無反對聲音，參、眾議會分別以38票、76票全數通過。該法作者，加州眾議員威克斯（Buffy Wicks）表示，立法重點在於「年齡驗證」而非內容審查，目的是希望在數位環境中，強化對未成年人的保護。

對大型科技公司如微軟與蘋果來說，他們相對容易因應新法。這些系統本就以用戶資料建立帳號系統，新增年齡驗證功能或只是常規開發工作之一。然對一些在業餘時間維護FreeDOS系統開發者，卻可能突然需尋求法律諮詢，建立相關API文件，負擔大幅增加。即使一些由個人維護的小型開發案，如單一開發者打造、以聖經為主題的作業系統TempleOS，全球使用者可能只有十多人，但從法律角度來看，仍可能受新法約束。

一些分析稱，新法將形成「雙層系統」（two-tier system）：擅長蒐集資料的平台更容易生存發展，重視隱私保護的替代平台，恐因成本逐漸式微。儘管用戶自行填寫年紀，似乎比出示政府身分證明更溫和，但它也為未來更進一步的身分驗證機制建立基礎。紐森簽署該法時也提到，相關制度可能在2026年進一步完善。

也有分析認為，未來使用VPN或非加州帳號，可能成為使用者規避年齡驗證新常態，讓年齡驗證變成另一場數位身分遊戲。批評者指出，加州原本希望保護兒童上網安全，但結果恐讓網路隱私變得更難維持。

蘋果、微軟乃至公司規模小的系統供應商，都適用加州的「數位年齡驗證法」。圖為華盛頓...
蘋果、微軟乃至公司規模小的系統供應商，都適用加州的「數位年齡驗證法」。圖為華盛頓州的微軟公司大樓外。（美聯社）

蘋果、微軟乃至公司規模小的系統供應商，都適用加州的「數位年齡驗證法」。（路透社）
蘋果、微軟乃至公司規模小的系統供應商，都適用加州的「數位年齡驗證法」。（路透社）

世報50周年

世報陪您半世紀

Apple 微軟

上一則

洛縣警月入2萬？ 長期勒索遭判刑

下一則

西語裔民權運動傳奇人物查維斯涉性侵案 最親密盟友也受害

延伸閱讀

國稅局AI查稅 雙重國籍者緊張 專家：不用AI也查得到

國稅局AI查稅 雙重國籍者緊張 專家：不用AI也查得到
黃仁勳GTC演講五重點：Nvidia未來一年晶片訂單上看1兆美元

黃仁勳GTC演講五重點：Nvidia未來一年晶片訂單上看1兆美元
舊金山人口漸老化 SoMa、Bernal Heights卻吸引年輕人…

舊金山人口漸老化 SoMa、Bernal Heights卻吸引年輕人…
養「龍蝦」熱反轉？中國多所院校嚴禁安裝 已裝的卸載

養「龍蝦」熱反轉？中國多所院校嚴禁安裝 已裝的卸載
中國多家科技巨頭布局 工信部：「養龍蝦」須「六要六不要」

中國多家科技巨頭布局 工信部：「養龍蝦」須「六要六不要」
OpenClaw「養龍蝦」熱潮 抖音、小紅書警示防詐

OpenClaw「養龍蝦」熱潮 抖音、小紅書警示防詐

熱門新聞

校友周聖崴表示，XA不僅塑造了他的創作道路，也改變了他面對自我與藝術的方式。圖為他和同屆同學的合影。（周聖崴提供）

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

2026-03-14 19:00
國稅局（IRS）外展部全美中英雙語資深聯絡官Susanne Guo表示，每份報稅表（return）進來後，系統會自動比對申報數字，檢查是否與資料庫中的紀錄相符，並利用各種工具進行篩選。（美聯社）

國稅局或引入AI查海外資產 雙重國籍者慘了？

2026-03-16 22:30
好市多蜜辣小籠湯包促銷，50個僅售9.39美元。（記者邵敏／攝影）

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

2026-03-10 20:12
一些洛杉磯居民使用頭戴式攝影設備，記錄做家務等日常動作，協助AI學習人類在現實生活中的行為模式，並從中賺取額外收入。（示意圖由ChatGPT生成）

僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起

2026-03-13 16:08
持H1B工作簽證的李女士表示，突然收到來自DMV的通知信，稱其REAL ID駕照將被取消，需要重新提交身分文件辦理新證件。（受訪者提供）

華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈

2026-03-16 14:41
人參面霜清倉特價引來華人搶購，有人一次囤貨10多瓶。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦級面霜清倉特價 有人囤10瓶

2026-03-10 02:18

超人氣

更多 >
欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？
紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患
水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了
上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」

上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」
川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗