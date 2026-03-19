加州新法 2027年起強制作業系統「驗證年齡」

將於明年元旦上路的「數位年齡驗證法」（Digital Age Assurance Act），要求自2027年1月1日起，所有作業系統供應商需在使用者設定時蒐集其年齡資訊。（路透）

Gadget Review報導，為強化未成年人網路安全，加州州長紐森（Gavin Newsom）去年10月13日簽署AB 1043「數位年齡驗證法」（Digital Age Assurance Act），要求自2027年1月1日起，所有作業系統供應商需在使用者設定時蒐集其年齡資訊，且透過「合理且一致的即時API」將該資訊提供給各類應用程式Apps使用。該法適用範圍涵蓋各主流與非主流作業系統，從微軟 （Microsoft）Windows、蘋果（Apple ）iOS到各種注重隱私的小眾Linux發行版等。

強化未成年保護 年齡區分4級

根據該法，各作業系統需詢問使用者出生年分，並將年齡區分為13歲以下、13歲至16歲、16歲至18歲，及18歲以上，蓄意違規者將面臨每個孩子7500美元罰款。

新法引發部分軟體開發者疑慮

新法引發允許使用者自由存取的「開源軟體」（Open-Sources）開發者疑慮。許多強調隱私保護的作業系統，原本刻意避免建立集中式帳號，但未來可能需加入年齡驗證機制，否則將面臨法律風險。例如Arch Linux與Debian等設計理念強調使用者自主與隱私，本沒有中央帳號管理機制，若按照新法規，相關系統可能被迫加入資料蒐集功能。

正如Lunduke Journal指出的那樣，這對開源軟體開發者影響「令人恐懼」。許多開發者並無正式的公司或法人架構，一旦涉及法律責任，執法與監管都可能出現問題。

這項法案在州議會上幾無反對聲音，參、眾議會分別以38票、76票全數通過。該法作者，加州眾議員威克斯（Buffy Wicks）表示，立法重點在於「年齡驗證」而非內容審查，目的是希望在數位環境中，強化對未成年人的保護。

對大型科技公司如微軟與蘋果來說，他們相對容易因應新法。這些系統本就以用戶資料建立帳號系統，新增年齡驗證功能或只是常規開發工作之一。然對一些在業餘時間維護FreeDOS系統開發者，卻可能突然需尋求法律諮詢，建立相關API文件，負擔大幅增加。即使一些由個人維護的小型開發案，如單一開發者打造、以聖經為主題的作業系統TempleOS，全球使用者可能只有十多人，但從法律角度來看，仍可能受新法約束。

一些分析稱，新法將形成「雙層系統」（two-tier system）：擅長蒐集資料的平台更容易生存發展，重視隱私保護的替代平台，恐因成本逐漸式微。儘管用戶自行填寫年紀，似乎比出示政府身分證明更溫和，但它也為未來更進一步的身分驗證機制建立基礎。紐森簽署該法時也提到，相關制度可能在2026年進一步完善。

也有分析認為，未來使用VPN或非加州帳號，可能成為使用者規避年齡驗證新常態，讓年齡驗證變成另一場數位身分遊戲。批評者指出，加州原本希望保護兒童上網安全，但結果恐讓網路隱私變得更難維持。

蘋果、微軟乃至公司規模小的系統供應商，都適用加州的「數位年齡驗證法」。圖為華盛頓州的微軟公司大樓外。（美聯社）

蘋果、微軟乃至公司規模小的系統供應商，都適用加州的「數位年齡驗證法」。（路透社）

世報50周年