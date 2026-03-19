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電動座椅疑不安全 現代汽車召回6.8萬輛SUV

編譯陳盈霖／綜合報導
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現代汽車召回部分休旅車車款。（路透）
現代汽車召回部分休旅車車款。（路透）

洛杉磯福斯新聞台FOX 11報導，現代汽車（Hyundai）因一宗涉及兒童死亡事故疑慮，宣布在美國與加拿大暫停銷售部分2026年款Palisade休旅車（SUV），同時大規模召回6萬8500受影響輛車，包括美國6萬515輛，加拿大7967輛，針對車輛電動折疊座椅可能存在的安全問題展開調查。

現代汽車北美公司表示，目前已停售2026年Palisade Limited與Calligraphy車款，原因是第二排與第三排電動座椅在某些情況下，可能無法正確偵測到人或物體。此問題可能發生在折疊座椅操作過程中，或使用第二排座椅的一鍵傾斜滑動功能時。

該公司並證實發生過一起與Palisade相關致命事件，一名年幼兒童因此喪命。目前該案調查中，公司尚未掌握完整細節。該公司聲明中對女童家屬表達哀悼。

目前公司向國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA）提交召回申請，同時敦促車主，在永久修復方案完成前，使用第二、三排電動座椅功能務必謹慎，操作前要確認座椅及折疊範圍內沒有人或物，包括兒童。此外，使用第二排「一鍵傾斜滑移」功能進入第三排時，避免同時按壓椅背按鈕以降低風險。

現代汽車表示，召回維修方案目前仍開發中，完成後將提供車主免費維修。經銷商也要在完整解決方案推出前，透過其經銷商網路，替有需要的車主提供代步車。公司也正研發一項OTA（無線更新）軟體升級，預計3月底前推出。雖然這並非最終修復方案，但可加強系統對人體或物體接觸的反應速度，增加操作安全機制，強化整體安全。公司將透過電郵、車輛系統通知、電話與媒體公告通知車主。

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