61歲華婦賣淫 同夥是83歲前警察 最高面臨40年監禁

61歲的華裔女子Xue Fang Lu（左），被控多項重罪。（邦納維爾縣監獄）

一名六旬華女日前被控多項重罪，她經營非法按摩場所並從事賣淫活動，夥同他人誘騙女性從加州 前往外州，迫使其從事商業性交易。華女同夥竟是一名80多歲的前警察，後者參與招募女性並負責交通安排。據悉，涉案華女最高可能面臨40年監禁。

據East Idaho News等媒體綜合報導，經過為期五天的陪審團審理，61歲的華裔女子陸雪芳（Xue Fang Lu，音譯），3月6日被裁定犯有跨州賣淫交易罪（interstate trafficking of prostitution）和組織賣淫罪（procurement of prostitution），案件涉及在愛達荷（Idaho）當地一家旅館內經營非法按摩場所、並從事賣淫活動。

檢方表示，涉及的非法按摩業務於2024年3月至5月期間進行，並在愛達荷福爾斯市（Idaho Falls）的費爾布里奇旅館（Fairbridge Inn）旅館內運營。此前，針對陸雪芳的另一項人口販賣重罪指控已於3月3日被法院撤銷。

本案中，83歲的前警察Gordan Dennis Shaw被指控犯有重罪，包括人口販運、跨州經營賣淫和拉皮條。Shaw曾在上世紀90年代擔任愛達荷福爾斯市警察局的警官。此後，Shaw曾多次在警察局擔任臨時職務，最後一次任職於2008年結束。由於Shaw的健康問題無法參加聽證會，因此他的案件在2024年被擱置，目前尚不清楚他的案件何時或是否會恢復審理。

根據2024年預審聽證會的證詞，愛達荷福爾斯警方接獲舉報，稱費爾布里奇旅館內有一家涉嫌非法按摩店，實際上從事賣淫活動。舉報人稱，他們在社群媒體上看到一家按摩店的廣告，廣告內容涉及性暗示，並宣傳特定女性及其服務。隨後，一名便衣警探以顧客身分聯繫該店員工，並約定在旅館見面，謊稱要從廣告中的一名女性那裡購買服務。當臥底警探抵達旅館房間時，一名女性迎接他，警方其他人員趕到現場，當場逮捕陸雪芳。

根據刑事起訴書，嫌疑人陸雪芳與同夥Shaw曾誘騙一名女性從加州來到愛達荷福爾斯，並迫使這名女性從事商業性交易。訴狀顯示，長達一個月期間，兩名嫌疑人「以暴力、欺詐或脅迫手段」實施這些犯罪行為。刑事起訴書現已公開，但大部分細節已被封存，以便警探繼續調查。

檢方還指控，Shaw參與招募女性並負責在當地為她們提供交通安排。陸雪芳的量刑聽證會，定於5月13日在邦納維爾縣法院（Bonneville County Courthouse）舉行，聽證會將由地區法官Brendon Taylor主持。據悉，如果罪名成立，陸雪芳可能面臨最高40年的監禁。

愛達荷福爾斯警察局長Bryce Johnson在一份新聞稿中表示，無論嫌犯過往經歷或以前曾是警察，執法機關都將為受害者伸張正義，追究犯罪分子的責任，維護執法行業的廉潔。邦納維爾縣檢察官Randy Neal指出，「人口販運就是為了牟利，剝削世界上最弱勢的群體。」