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消費者聯盟：加州詐騙案冠全美 多藉社媒FB、IG犯案

編譯組／綜合報導
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加州在2024年與網路詐騙相關的損失為官方數字所指的25億4000萬美元，但消費者組織的研究認為，當中許多漏報個案，真實損失高達181億美元。（示意圖，Unsplash/ Sergey Zolkin）
加州在2024年與網路詐騙相關的損失為官方數字所指的25億4000萬美元，但消費者組織的研究認為，當中許多漏報個案，真實損失高達181億美元。（示意圖，Unsplash/ Sergey Zolkin）

根據美國消費者聯盟（Consumer Federation of America）的最新報告顯示，加州是全美詐騙案最多的州，一年內損失超過180億美元；社群媒體中以Facebook和Instagram出現最多詐騙。

該項最新研究報告揭示了網路詐騙的「真實成本」，2024年因美國因網路詐騙造成的損失高達1190億美元。這一數字遠遠超過聯邦調查局（FBI）及聯邦貿易委員會（FTC）報告的損失，這兩個聯邦機構分別報告稱，網路詐騙和犯罪造成的損失分別為125億美元和166億美元。

美國消費者聯盟為了估算「真實成本」，研究人員分析了漏報個案的情況。報告顯示，每通報一起網路詐騙案，就有另外六起未有向執法部門通報。

研究人員寫道：「網路詐騙…占去本報告中所有網路詐騙和犯罪個案的龐大比例（約83%），其餘17%是其他網路犯罪，例如勒索軟體、網路盜竊、惡意軟體及其他相關網路罪行。」

該聯盟的研究綜合了多個數據來源，包括商業改進局和全球防詐聯盟，指出Gmail、Facebook和Instagram是詐騙案件最常使用的平台；而Snapchat、Telegram和X平台則是對詐騙問題回應得最慢的平台，儘管超過一半的用戶都表示，他們看不到任何線上平台採取「明顯行動」。

加州官方報告稱，2024年與網路詐騙相關的損失為25億4000萬美元，但上述聯盟的報告則認為這數字遠高於此，達到181億美元。

加州以外，另三個詐騙案件最多的州分別是德州（損失97億美元）、佛羅里達州（77億美元）和紐約州（65億美元）。

以人均計算，加州在全國排行第三，因網路詐騙的人均損失高達460美元，僅次於內華達州的588美元和懷俄明州的530美元。

該研究總結說：「綜合所得，這些發現顯示一場迅速蔓延的經濟危機影響著數百萬美國人，達至了何種程度；同時亦標示著有必要提高公眾意識、加強消費者保護，以及改進執法操作，以打擊網絡詐騙。」

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