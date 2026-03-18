房貸稍降買氣回溫 加州2月房市略反彈

C.A.R.報告指出，2月加州房市交易量出現回升。圖為巴沙迪那市的一處待售房屋。（記者朱敏梓／攝影）

加州 房地產經紀人協會（C.A.R.）17日發布最新報告指出，隨著房貸利率略為改善、可負擔性提升，2月加州房市交易量出現回升，帶動部分買方重返市場。

根據報告，2月加州獨立屋經季節性調整後的銷售量為27萬4820戶，較1月的25萬6910戶明顯上升，顯示市場在年初低迷後出現反彈。不過，與去年同期的27萬5600戶相比，仍小幅下滑0.3%。

C.A.R.總裁Tamara Suminski表示：「在年初表現疲弱之後，2月房市動能回升，銷售與房價 均呈現穩健成長。不過，中東局勢為整體經濟與金融市場帶來不確定性，可能在短期內影響購屋信心。我們仍對未來數周市場穩定持審慎樂觀態度，預期基本面與買賣雙方信心將逐步回穩。」

房價方面，2月全州房價中位數回升至83萬370美元，較1月的近23個月低點反彈0.9%。與去年同期相比，房價也結束連續兩個月的同比下降，創下近五個月以來最佳年增表現。隨著春季購屋旺季來臨，房價預計仍將上行，但整體經濟與市場不確定性，可能限制漲幅速度。

區域方面，加州五大主要地區中，有三個地區在2月實現房屋銷售年增。中央海岸以6.2%的增幅領先，其次為舊金山灣區（4.0%）與中央谷地（0.6%）。相較之下，遠北地區銷售量減少2.9%，南加州也小幅下滑0.6%。

在C.A.R.追蹤的53個縣中，有27個縣較去年同期銷售增加，其中14個縣達到雙位數成長。成長幅度最高的縣為Mariposa縣（57.1%），其次為Tehama縣（53.8%）與Santa Cruz縣（53.6%）。反之，24個縣銷售量年減，其中15個縣跌幅超過10%。跌幅最大為Mono縣（-57.1%），其次為Plumas縣（-28.6%）與Siskiyou縣（-20.8%）。

房價方面，五大區域中僅兩個地區較上一年度有所增長，分別為舊金山灣區（2.8%）和中央海岸（0.8%）。其餘三區則呈現下滑，遠北地區跌幅最大為2.1%。縣級層面，共有24個縣房價較去年同期上升，其中Trinity縣以225.4%的漲幅居全州首位，其次為Mono縣（74.1%）。另一方面，共有28個縣房價下滑，其中Lassen縣跌幅最大為30.1%，其次為聖塔芭芭拉縣（-19.8%）與Napa縣（-17.8%）。

C.A.R.資深副總裁兼首席經濟學家Jordan Levine指出，儘管目前房貸利率仍低於去年同期，但近期已升至七個月高點，可能在春季購屋旺季抑制部分買方需求。他表示，多數屋主仍鎖定在歷史低利率，市場庫存持續偏緊，若利率趨於穩定，仍有助於支撐春季房價表現，儘管可負擔性與經濟挑戰仍在。