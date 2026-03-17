全美最美大學 加州3校入榜 沛普丹擁壯麗山坡無敵海景

加州的沛普丹大學（Pepperdine University）以其「壯麗的山坡和開闊的海景」榮膺加州最美校園之一，躋身全美30個最美校園之列。圖為該校一道山坡景致。(取自沛普丹大學Facebook)

選擇大學要考慮的因素很多，校園風景優雅會是一大加分。「美國新聞與世界報導」最近評選出全美30所「最美大學校園」，展示這些大學「迷人的建築、美麗如畫的布局、壯麗的景觀」。當中，加州 三所大學上榜，包括沛普丹大學（Pepperdine University）、聖地牙哥州立大學（San Diego State University）和史丹福大學。

「美國新聞與世界報導」在1月30日的一篇文章中指出：「校園的美態會影響學生的第一印象，甚至左右他們的擇校決定。」

加州三所上榜大學以沛普丹大學為首，成為加州最美大學校園。沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）引述了「美國新聞與世界報」及洛杉磯 文物保護協會（Los Angeles Conservancy）的評說，指該大學「坐落在俯瞰太平洋的馬里布（Malibu） 懸崖之上」，以及其「設計充分配合壯麗的山坡和開闊的海景」，以致擁有其他大學難以企及的美麗景色。

除了無敵海景，洛杉磯文物保護協會還補充該校的其他迷人景致：「校園的『正門』是一片開闊的草地，從太平洋海岸公路一直延伸到第一個主要山丘，校園的核心區域就位於那裡。」同時指出校內的地中海風格建築，跟海濱環境相得益彰。「美國新聞與世界報導」則重點介紹校園的繁花綠樹，包括多肉植物、棕櫚樹和莫頓灣榕樹等。

接下來的美麗校園是位於南加州的聖地牙哥州立大學，「美國新聞與世界報導」特別點出其「帶有白色灰泥外牆和紅色瓦片屋頂的西班牙式建築」。報導稱，該大學的設計充分利用其充沛的陽光環璄，而開放式的戶外走廊兩側滿布棕櫚樹、繁花園景及擁有大窗戶的建築。

聖地牙哥州立大學招生管理副校長海曼（Stefan Hyman）更表示，校內採用「價值敏感型設計」來配合學生需要，例如為滑板愛好者提供可以穿梭越校園的專用滑板通道。

在北加州，有另一迷人校園是位於巴洛阿圖（Palo Alto）的史丹福大學，距離舊金山以南約40英里車程，其建築特色融合了羅馬式和西班牙復興風格。「美國新聞與世界報導」稱，該大學的建築設計「充滿雄心」且「精妙卓絕」，出自景觀設計師姆斯特德（Frederick Law Olmsted）之手，他也是紐約中央公園設計者。

報導也提到，這座偌大的校園「遍布綠草如茵的田野、桉樹林和綿延起伏的丘陵，以及加州本土植物、外來樹木和稀有仙人掌」，而校園中心的主廣場有八個棕櫚樹環繞的綠洲。

至於美國西部，最美校園榜單上有俄勒岡州的路易斯克拉克學院（Lewis & Clark College）、西雅圖的華盛頓大學，以及科羅拉多大學博爾德校區（University of Colorado Boulder）。