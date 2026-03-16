專家：自來水安全、質量高 多數家庭不需裝濾水器

專家表示，大部分美國家庭並不需要濾水器，關鍵在於如何判斷自己是否需要。(圖取自Pexels網站)

美國自來水總的來說，安全且具高質量。但並不代表每杯水喝起來都一樣，或每棟大樓的管道系統、都能向水龍頭輸送完全一樣的水。

這種不確定性，加速濾水器市場的蓬勃發展，從簡單的濾水壺到價值數千美元的逆滲透系統都有。不過，專家表示，大部分美國家庭其實並不需要進行複雜的水處理。關鍵在於如何判斷自己是否需要濾水器。

美聯社報導，根據「安全飲用水法規」(Safe Drinking Water Act)，美國環保署為公共供水系統超過90種汙染物、包括化學物質和微生物，制定健康標準。自來水公司會使用氯等消毒劑來處理水，以殺死有害細菌，然後再將水輸送到居民家中。大多數公共供水公司都符合這些標準，多數美國人可安全地飲用自來水。

洛杉磯加大「用水解決方案實驗室」主任皮爾斯(Gregory Pierce)表示，除非感覺到健康受影響，或收到自來水公司的通知，或有可信的媒體報導、水質不安全，否則無需安裝濾水器。當然仍可選擇安裝濾水器，因為其可能改善水的口感，但在美國90%以上的地區，安裝濾水器並非必要。

民眾可查詢當地水質、進行水質檢測以及選擇一款既能解決用水顧慮又不浪費錢的濾水器。

首先查看所在供水公司的年度「消費者信心報告」(Consumer Confidence Report)，其詳列檢測到汙染物、以及供水系統是否符合聯邦標準。報告通常可在城市或供水公司的網站找到。也可直接聯絡供水廠商、諮詢相關問題。供水系統通常只負責水到達私人住宅之前的供水，代表不同建築物的水質，有可能不同。

環境檢測公司 「SimpleLab 」科學長葛達德(Jess Goddard)指出，最好可檢測水質，以確定是否存在需要處理的風險。

私人水井的維護與安全需求，不同於公共水井，因為不受「安全飲用水法規」監管，監測工作由業主自行負責。環保署等機構為擁有私人水井的居民提供相關資源。

檢測套裝的價格可能高達數百美元甚至更高，具體取決於檢測的汙染物種類。

檢測流程通常如下：訂購一套檢測套裝，按照指示採集水樣，然後將其郵寄至經認證的實驗室。實驗室會分析水樣本中的特定汙染物，包括一種被稱為「PFAS」的化學物質、微塑膠、金屬和消毒副產品，並提供檢測報告。

若檢測結果顯示有嚴重問題，皮爾斯建議，可聯絡自來水公司或州環保機構尋求指導方針。檢測結果若顯示汙染物含量過高，解決方案可能不只是安裝家用濾水器。相關部門可能會建議，臨時使用其他水源，例如瓶裝水，或進行基礎設施升級，例如更換管道。但若問題並不嚴重到需要採取以上措施，安裝濾水器可能有幫助。