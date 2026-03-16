經濟艙越坐越窄 捷藍航空平均座距32.7英寸全美最大方
是否覺得經濟艙越來越擠？全球主要航空公司經濟艙座位空間40年縮水四英寸。航空公司為提高載客量與營收，普遍採取更緊湊客艙布局，且美國法規對座位大小無規定，讓航空公司能理所應當把經濟艙座位「越坐越小」。在美國市場，這家廉航意外很大方，腿部空間排第一。
華人Lucy徐最近乘坐大韓航空。她說，現在不只前後排間距變小，座位寬度也在減，她的飛機座位是3-4-3格局座位，她坐在中間的四人一排，腿部空間尚可，但座位寬度「太可怕」，一排四個女性都要隨時摩肩接踵。相比亞洲的航司，美國航司的位置設計有過之而無不及；她十多年前坐波音777，經濟艙都是3-3-3格局，現在美聯航居然用3-4-3這種只有在大飛機（例如波音747、空客A380）才用的格局。
據Simpleflying報導，隨著商務艙與高端經濟艙持續升級，其提供的更大個人空間與更舒適座椅，直接導致經濟艙縮水。另外現在乘客體型普遍增加，也讓「座位縮水」更加明顯。目前一般經濟艙的座距（Seat Pitch）通常在28至32英寸之間。
CBS電視台報導，2026年初，一段由加拿大廉航西捷航空（WestJet）乘客發布的TikTok影片（用戶名@amanda_rae.13）迅速走紅，影片顯示在航空公司新配置的飛機上，乘客們坐得非常擁擠，膝蓋幾乎無法活動。但WestJet航空28英寸空間還不是最糟糕，該航空還在較窄排座椅上選擇不可傾斜座椅，不過此舉因引發抗議而暫停。
研究機構OAG數據顯示，美國廉航捷藍（JetBlue）意外成為美國市場經濟艙腿部空間最大的航空公司，平均座距達32.7英寸。美國排名第二的是西南航空，平均座距31.7英寸。平均座距達32.7英寸。美國排名第二的是西南航空，平均座距31.7英寸接著是達美航空和阿拉斯加航空平均約31英寸。美國航空和美聯航則分別是30.3英寸與30英寸。廉航Frontier Airlines與Spirit Airlines座距僅約28英寸，可謂最緊湊配置。
對比美國，亞洲國家航空公司經濟艙舒適度方面表現突出。尤其是日本航空（JAL）與全日空（ANA）長期以寬敞經濟艙聞名，其長程航班座距可達34英寸。日本航空的Sky Wider座椅屢獲殊榮，被譽為最佳經濟艙座椅。全日空新款Recaro座椅將於今年夏季在波音787-9上推出，坐距將增加1英寸，座椅傾斜角度增加1.5倍，總共可傾斜7英寸，是全球經濟艙座椅中傾斜角度最大座椅之一。阿聯酋航空在Airbus A380經濟艙座距同樣達34英寸，大韓航空和阿曼航空的經濟艙座椅也很寬敞，阿曼航空波音787經濟艙座椅間距為34英寸，大韓航空的遠程機隊也採用34吋的座椅間距。國泰航空的Airbus A350-1000與新加坡航空A380經濟艙則普遍維持在32英寸左右。
經濟艙設計核心，仍是「最大化載客量」。只要每排座距縮減1英寸，航空公司就可能在窄體客機中增加一整排座位，長期下來能為航空公司帶來可觀收入。聯邦運輸管理局並未規定最小座位尺寸，只要求飛機在緊急情況下能在90秒內完成撤離，因此航空公司在座位設計上仍有相當大的調整空間。建議旅客在訂票前可查看飛機座位圖，並注意座距、座位寬度與椅背傾斜角度。選擇緊急出口座位或隔板座位（Bulkhead）通常能獲得更大腿部空間，但部分座位需額外付費，且可能伴隨一定限制。
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