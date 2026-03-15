去年加州36萬人請帶薪家事醫療假 增16%創20年新高

加州去年使用家事醫療假的人數達歷年新高，專家認為意識提高、需求和合資格人數增加，以及可申領的薪資額提升所致。 （育兒示意圖，Unsplash / Gabe Pierce）

媒體LAist報導，去年加州 申請家事醫療假（paid family leave） 的人數達近36萬，創下該州自此項福利實行至今逾20年來的新高。

該報導引述從加州就業發展局（EDD）索取的數字顯示，2025年，加州有超過35萬5600名請假照顧生病的家人或陪伴新生嬰孩，比前一年增加16%。EDD發言人查普伊斯（Anne Chapuis）指出，這是歷年新高，而這數據的增減歸因於多個因素，包括意識提高、需求和合資格人數等。她說，這個家事醫療假計畫在持續擴大。

同時，這個申請人數的增加，亦剛巧跟發放家事醫療假薪資提高相配合。加州工作者現時享有的家事醫療假最多八周，可獲正常薪資的70%至90%，高於2024年的60%至70%。

加州於2004年成為美國首個實施家事醫療假制度的州，距今超過20年。當時，員工只能領取55%的薪金和六周的帶薪假期。

倡議組織「加州工作與家庭聯盟」（California Work & Family Coalition）總幹事卡西迪（Jenya Cassidy）表示，聯盟現仍在了解去年該假期申請人數上升的原因，但據他們聽聞，請假人數增多是由於所領薪資上升所致。該聯盟過去因聽到許多低收入者負擔不起家庭休假，所以與其他組織共同倡議提高家事醫療假的薪資額，於2022年立法。研究顯示，家事醫療假福利有助改善母親和嬰兒的健康。

卡西迪亦相信，薪資支付額增加之後，坊間多了宣傳，也令申請人數增加。她說：「帶薪支付額增加引發一些爭議，所以我認為提高人們對這項計畫的經濟承受力的認識，是（請假人數增加的）重要原因。」

另外，全國婦女與家庭夥伴關係組織的經濟正義政策高級分析師梅森（Jessica Mason）指出另一個因素，是有關家事醫療假的文化和普遍觀念正在轉變。她說：「千禧世代和Z世代更多認為，每個人都應該照顧家庭，應該參與育兒，而這些觀念隨時間過去而在改變中。」例如，加州最近的數據顯示，越來越多父親正在休假照顧家庭。

梅森最近參與撰寫的一份報告發現，全美三分之一的私營部門員工現在可以享有家事醫療假，其中14個州已制訂相關法例。

「在加州，大約97%的私營機構員工都有資格享有家事醫療假……這在所有州中確實名列前茅，」她說。