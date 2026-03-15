法廊快報／共乘車道一州兩制 違者至少罰490元

加州高速公路的「共乘車道」（carpool lane）使用規則在管制生效時段內，車輛需有二人或以上才可使用。圖為洛杉磯一高速公路的共乘車道。（Wikipedia / Coolcaesar）

在加州 的高速公路上，當局為了減少交通壅堵、節約燃料等的道路效率目的，設置了「共乘專用車道」（carpool lane），但必須符合多項法規條件，例如汽車內乘客人數須達二人或以上，才可使用，違規者可面臨至少490美元的罰款。

「沙加緬度蜜蜂報」最近收到讀者詢問，關於在加州高速公路上的共乘車道若空無一人，司機可否占用。該報就此綜合了加州公路巡警、美國交通部聯邦公路管理局，以及加州交通廳的法規及官員回覆，詳細報導了共乘車道的用途、使用法則及違規罰則。

俗稱的「共乘車道」（carpool lane）又叫「高乘載車輛專用道」，或「共乘專用道」。法規限定，只有摩托車、載有兩人或以上的汽車，以及公共交通工具，才能使用這些車道。其他公車服務（如校車、包車或觀光車士）若載有兩名或以上的乘客，亦可使用，否則不能使用。

但加州一些主要公路的限制再嚴格一點，包括80號州際公路和880號州際公路，要求車內至少有三人，才可使用共乘車道。

這些車道通常位於高速公路的最左側，並設有HOV（high-occupancy vehicle，意指高乘載車輛）標誌和路面上有白色菱形標記。

南北加州兩地在使用共乘車道的管制生效時間有所不同。在北加州，共乘車道的交通管制時間在工作日的上午6點至10點，以及下午3點至7點執行。在離峰時段，所有其他車輛可以使用這些車道；至周末和假日，使用更是不受限制。但在南加州，這些車道的管制生效時間是全天候的每周7天、每天24小時。

如果公路上沒有其他車輛，或是交通順暢，司機可以使用共乘車道嗎？加州公路巡警官員的回答是，必須符合法規的車內乘客人數才可以，「在（共乘車道）管制生效的時段內，如果未達法規限定的乘客人數，不可使用這些車道。」即使在緊急情況，車輛亦必須符合乘員人數規定，才可使用。

若車內只有司機一人，駕駛時又是共乘車道管制生效的時段，司機不可為了超車而駛入車道內。

違規者在不符合車內乘車人數下，使用了共乘車道的，將面臨至少490美元的罰款，屢犯者或當地縣政府徵收額外行政費用的話，罰款額會更高。