豬會「說話」 IG粉絲逾110萬破金氏紀錄

會按按鈕與人溝通的迷你越南大肚豬馬林，得到「IG上最多人追蹤的豬」金氏世界紀錄。（金氏世界紀錄官網）

紐約郵報報導，一隻會按按鈕「說話」的寵物豬，在社群媒體 上暴紅，更創下世界紀錄！這隻住在沙加緬度，四歲的迷你越南大肚豬（Mini Vietnamese potbally）馬林（Marlin），透過主人拍攝按壓不同按鈕表達想法與需求的可愛互動影片，在Instagram吸引110萬粉絲追蹤，近日更獲金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證，成為全球「在IG上追蹤人數最多的豬。」

金氏世界紀錄指出，馬林的家中有超過30個經常使用的按鈕，每個按鈕會有事先錄好的語音，如想吃東西、想出去或表達情緒等。「馬林經常透過這些按鈕與主人互動，在網路上引發討論，許多人開始重新思考：在耐心訓練與正向鼓勵下，豬其實能比人們想像得更聰明、更有情感，甚至有人類般的表達能力。」

馬林的IG帳號由主人阿拉利（Mina Alali）經營，她在2022年3月收養馬林，三個月大時就開始訓練牠。得到金氏世界紀錄後，阿拉利在IG上分享喜悅，貼出馬林與官方獎牌合照照片。她在貼文中寫道：「由衷感謝大家，若沒有你們支持，我們不可能做到這一切。感謝大家長期以來的愛與支持。」該貼文獲得超過4萬6000個讚。

阿拉利也說︰「看到大家評論說，我們的內容幫助他們度過難關、緩解抑鬱與焦慮，即時我自己也正經歷低谷，這些評論也給了我每天早上起來、持續創作的動力。」