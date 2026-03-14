我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罕見...阿爾及利亞政府買下舊金山百年豪宅

美駐伊拉克大使館冒濃煙 停機坪傳遭「飛彈擊中」

寒意退散 加州春季賞花10大熱點 享受視覺震撼

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
若遇盛開，金黃色的州花–加州罌粟，常會覆蓋整片山丘，景觀震撼。（取自Central Coast State Parks Association官網）
若遇盛開，金黃色的州花–加州罌粟，常會覆蓋整片山丘，景觀震撼。（取自Central Coast State Parks Association官網）

聖塔芭芭拉edhat報導，隨著春季降臨，加州各地景觀正披上五彩繽紛的衣裳。從荒漠深谷、海岸峭壁到山脈坡地，冬天的寒意逐漸退散，取而代之的是生機勃勃的野花盛放，吸引無數徒步旅行者與攝影愛好者慕名而來。

加州的野花當氣候條件達到完美平衡，休眠的種子便會甦醒，在全州催生出震撼視覺的色彩饗宴。若秋冬降雨極其充沛，更有機會觸發罕見的「超級綻放」（Superbloom）現象。近年來，加州分別在2016、2019及2023年見證了這項大自然的奇蹟。

以下為今年春季不可錯過的10大賞花熱點：

1.卡里佐平原國家紀念碑（Carrizo Plain National Monument）：位於聖路易歐比斯波縣東南部，受惠於早春雨水與溫暖氣候，天布隆山脈（Temblor Mountains）自2月初起便已布滿橘色與黃色的花海。

2.羚羊谷加州罌粟保護區（Antelope Valley California Poppy Reserve）：位於莫哈維沙漠西部。每年2月中旬至5月，金黃色的州花──加州罌粟會覆蓋整片山丘，景觀震撼。

3.安薩博雷戈沙漠州立公園（Anza-Borrego Desert State Park）：以豐富的沙漠植物著稱。今年遊客可在Badlands等區域見到脆漆樹、魚鉤仙人掌等花卉。由於氣溫升高，低海拔花朵已開始枯萎，建議3月間前往高海拔或峽谷地區觀賞餘花。

4.約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）：花期自1、2月持續至夏季。野花通常由低海拔開始綻放，隨後蔓延至約書亞樹森林，最後才輪到高海拔的黑石區（Black Rock）。

5.卡塔利娜島（Catalina Island）：擁有獨特的地中海氣候與島嶼隔離生態系統。春季可見流星花、罌粟及羽扇豆從南向坡一路開往北向峽谷。

6.蓋瑞派塔州立公園「馬蹄蓮谷」（Calla Lily Valley）：鄰近大索爾（Big Sur），沿著海岸小徑可抵達布滿白色野馬蹄蓮的幽靜山谷。花期通常在2月下旬至3月初。

7.穆古點州立公園（Point Mugu State Park）：位於聖塔莫尼卡山脈西端，3月至5月間，遊客可以一邊飽覽壯闊海景，一邊觀賞坡地上繁星點點的加州罌粟與魯冰花。

8.聖塔羅莎高原生態保護區（Santa Rosa Plateau Ecological Reserve）：以春季池塘（Vernal Pools）聞名，3月至5月是最佳觀賞期。

9.惡魔山州立公園（Mount Diablo State Park）：鄰近舊金山灣區，春季時米契爾峽谷區（Mitchell Canyon）會開滿各種繽紛野花，包括獨特的惡魔山仙女燈（Mount Diablo fairy lantern）。

10.菲格羅亞山（Figueroa Mountain）：位於聖塔芭芭拉縣，是加州最穩定、可靠的賞花點之一。2月至4月間，山坡會被罌粟與紫色流星花完全覆蓋，是徒步愛好者的天堂。

專家提醒，今年冬季降水充沛，多個地區已展現強勁的花勢，民眾宜把握花期盡快前往。

世報陪您半世紀

加州

上一則

七龍珠快閃南加嗨翻 華人粉絲徹夜排隊 引爆童年回憶

下一則

罕見調整日程 亞馬遜Prime Day或提前在6月舉行

延伸閱讀

東北部又冷又多雪 西部和中部9州好溫暖 全國創史上第二暖冬

東北部又冷又多雪 西部和中部9州好溫暖 全國創史上第二暖冬
東北部雖寒冷多雪 全美仍有9州是史上最暖冬天

東北部雖寒冷多雪 全美仍有9州是史上最暖冬天
北美最乾燥之地繁花錦簇 加州死亡谷金色花毯十年一遇

北美最乾燥之地繁花錦簇 加州死亡谷金色花毯十年一遇
遊黃石公園 7最佳隱藏版觀景點報你知

遊黃石公園 7最佳隱藏版觀景點報你知
南加州冬季罕見高溫 周四恐飆破90℉

南加州冬季罕見高溫 周四恐飆破90℉
大蘇爾著名馬蹄蓮谷 繁花全被割斷 植被遭踐踏摧殘

大蘇爾著名馬蹄蓮谷 繁花全被割斷 植被遭踐踏摧殘

熱門新聞

好市多蜜辣小籠湯包促銷，50個僅售9.39美元。（記者邵敏／攝影）

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

2026-03-10 20:12
韓國人參面霜折扣價每瓶38.99美元，價廉物美。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

2026-03-09 22:04
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

2026-03-07 20:26
切特漢克斯（Chet Hanks）於2024年MYV音樂影像頒獎禮上。（美聯社）

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

2026-03-08 18:28
人參面霜清倉特價引來華人搶購，有人一次囤貨10多瓶。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦級面霜清倉特價 有人囤10瓶

2026-03-10 02:18
冬奧金牌得主劉美賢。（歐新社）

冬奧金牌劉美賢「mogging」惹議 立即「致歉」

2026-03-10 02:17

超人氣

更多 >
不可不知的社安金五項強制規定

不可不知的社安金五項強制規定
IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛

IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛
共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤
「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器

「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器
僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起

僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起