寒意退散 加州春季賞花10大熱點 享受視覺震撼

若遇盛開，金黃色的州花–加州罌粟，常會覆蓋整片山丘，景觀震撼。（取自Central Coast State Parks Association官網）

聖塔芭芭拉edhat報導，隨著春季降臨，加州 各地景觀正披上五彩繽紛的衣裳。從荒漠深谷、海岸峭壁到山脈坡地，冬天的寒意逐漸退散，取而代之的是生機勃勃的野花盛放，吸引無數徒步旅行者與攝影愛好者慕名而來。

加州的野花當氣候條件達到完美平衡，休眠的種子便會甦醒，在全州催生出震撼視覺的色彩饗宴。若秋冬降雨極其充沛，更有機會觸發罕見的「超級綻放」（Superbloom）現象。近年來，加州分別在2016、2019及2023年見證了這項大自然的奇蹟。

以下為今年春季不可錯過的10大賞花熱點：

1.卡里佐平原國家紀念碑（Carrizo Plain National Monument）：位於聖路易歐比斯波縣東南部，受惠於早春雨水與溫暖氣候，天布隆山脈（Temblor Mountains）自2月初起便已布滿橘色與黃色的花海。

2.羚羊谷加州罌粟保護區（Antelope Valley California Poppy Reserve）：位於莫哈維沙漠西部。每年2月中旬至5月，金黃色的州花──加州罌粟會覆蓋整片山丘，景觀震撼。

3.安薩博雷戈沙漠州立公園（Anza-Borrego Desert State Park）：以豐富的沙漠植物著稱。今年遊客可在Badlands等區域見到脆漆樹、魚鉤仙人掌等花卉。由於氣溫升高，低海拔花朵已開始枯萎，建議3月間前往高海拔或峽谷地區觀賞餘花。

4.約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）：花期自1、2月持續至夏季。野花通常由低海拔開始綻放，隨後蔓延至約書亞樹森林，最後才輪到高海拔的黑石區（Black Rock）。

5.卡塔利娜島（Catalina Island）：擁有獨特的地中海氣候與島嶼隔離生態系統。春季可見流星花、罌粟及羽扇豆從南向坡一路開往北向峽谷。

6.蓋瑞派塔州立公園「馬蹄蓮谷」（Calla Lily Valley）：鄰近大索爾（Big Sur），沿著海岸小徑可抵達布滿白色野馬蹄蓮的幽靜山谷。花期通常在2月下旬至3月初。

7.穆古點州立公園（Point Mugu State Park）：位於聖塔莫尼卡山脈西端，3月至5月間，遊客可以一邊飽覽壯闊海景，一邊觀賞坡地上繁星點點的加州罌粟與魯冰花。

8.聖塔羅莎高原生態保護區（Santa Rosa Plateau Ecological Reserve）：以春季池塘（Vernal Pools）聞名，3月至5月是最佳觀賞期。

9.惡魔山州立公園（Mount Diablo State Park）：鄰近舊金山灣區，春季時米契爾峽谷區（Mitchell Canyon）會開滿各種繽紛野花，包括獨特的惡魔山仙女燈（Mount Diablo fairy lantern）。

10.菲格羅亞山（Figueroa Mountain）：位於聖塔芭芭拉縣，是加州最穩定、可靠的賞花點之一。2月至4月間，山坡會被罌粟與紫色流星花完全覆蓋，是徒步愛好者的天堂。

專家提醒，今年冬季降水充沛，多個地區已展現強勁的花勢，民眾宜把握花期盡快前往。