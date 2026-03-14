全美無主財產數十億元 每7人就有1人 多管道供免費搜尋

無人認領財產分類 資料來源：FOX 11

洛杉磯福斯電視台FOX 11報導，根據美國國家無人認領財產管理人協會（NAUPA）的最新數據顯示，全美目前有高達數十億美元的無人認領資金或財產，正由金融機構、企業以及州與聯邦政府代為保管。專家提醒，每7名美國人中就有1人擁有待領取的財富，呼籲民眾主動查詢，以免權益受損。

無人認領財產主要分為「有形」與「無形」兩大類。當帳戶長期無活動或聯繫中斷時，這些資產依法必須移交給政府部門保管。

根據NAUPA的統計，無人認領財產的覆蓋率極高。在2024財政年度（2023年7月1日至2024年6月30日）期間，各州政府已向合法所有人歸還了超過44億9000萬美元的資金。

民眾可透過多種官方管道進行免費搜尋：

1.跨州整合查詢：可利用Missingmoney.com或Unclaimed.org進行全美各州的財產檢索。

2.聯邦政府管道：登錄USA.gov查詢聯邦政府是否持有應支付給您的款項。

3.專項查詢：

(1)勞動部：搜尋是否有遺漏的薪資支票。

(2)財政部 ：檢查是否有被遺忘的美國儲蓄債券。

(3)國稅局 (IRS)：確認是否有未兌現的退稅 支票。

國稅局指出，每年有數百萬筆聯邦與州退稅款因地址錯誤等原因無法送達。若民眾因有退稅可領而未申報，雖然不會面臨罰款，但必須在申報截止日起3年內提出申請。一旦超過3年的「黃金窗口」，該筆退稅款將依法沒收歸美國財政部所有。