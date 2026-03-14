罕見調整日程 亞馬遜Prime Day或提前在6月舉行

亞馬遜的年度Prime Day會員日促銷，是消費大眾翹首以盼的盛事之一。(amazon.com)

亞馬遜 的年度Prime Day會員日促銷，一向都是在7月份舉行。媒體報導今年Prime Day會在6月就進行，亞馬遜沒有對這個消息確認或否認。

根據彭博新聞12日報導，亞馬遜今年計畫將Prime Day促銷活動提前至6月下旬舉行，這對於這項已有十年歷史的重要購物盛事而言，可謂是罕見的日程調整。

對於不太了解的人來個解說：Prime Day最初於2015年7月15日推出，是為慶祝亞馬遜成立20周年而舉辦的全球一日促銷活動。此後，它發展成為持續多日的購物盛事，甚至突破了傳統的盛夏時節、在黑色星期五之前還增加了其他大促銷活動。

Prime Day的特色在於從服裝到電子產品等各類商品的超值折扣，而這項夏季的Prime Day特價活動恰逢返校購物季，家長和學生們都翹首以盼，準備趁機以較便宜的價格搶購心儀的商品。

這次時間調整也將把Prime Day的銷售業績移至亞馬遜的第二季度財報中，該季度通常在6月30日結束。目前亞馬遜拒絕就此報導向路透置評。自2015年推出以來，亞馬遜的Prime Day一直在7月舉行，僅有疫情期間的兩年內有所調整。

去年，Prime Day從通常的兩天延長至四天，根據Adobe Analytics的數據，該活動為美國零售業整體帶來了241億美元的線上消費，比上一年增長了30%。然而，亞馬遜也不得不應對來自沃爾瑪 （Walmart）和標的百貨（Target）等零售商的競爭，因為這些公司都在投資其數位化訂單履行和當日送達能力。

沃爾瑪最新公布的季度數據顯示，其電子商務對美國銷售額的貢獻幾乎翻了一番。該公司表示，在2026財年，選擇三小時內送貨到府服務的客戶數量增加了60% 以上。如果Prime Day提前至6月舉行，這將是一個顯著的變化，其他零售商將如何應對這一提前的促銷時間還有待觀察。