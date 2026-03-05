再添3食品疑含碎玻璃 Trader Joe's召回

Trader Joe's 又有幾款產品被召回。（Trader Joe's）

美國農業部官員4日（周三）宣布，北美味之素食品公司（Ajinomoto Foods North America, Inc.）正在召回近3700萬磅冷凍食品，這些產品自2026年以來在連鎖超市Trader Joe's及全國多家零售點販售，可能含有玻璃碎片，存在安全風險。

北美味之素食品公司在多名消費者反映其食品中發現玻璃後，通知了相關部門。此次召回影響多種即食與非即食的雞肉與豬肉炒飯、拉麵及燒賣產品。產品最佳食用日期範圍從2026年2月28日至2027年8月19日不等。

Trader Joe's 品牌下被召回的主要產品如下：雞肉炒飯（最佳食用日期2026/03/04至2027/02/10）、蔬菜炒飯（最佳食用日期2026/02/28至2026/11/19）、日式炒飯（最佳食用日期2026/02/28至2026/11/14）、與雞肉燒賣（最佳食用日期2026/03/13至2026/10/23）。

農業部官員表示，擁有上述產品的消費者應立即丟棄或退回任一Trader Joe's店鋪，可獲得全額退款。目前尚無因食用這些產品而受傷的確認案例，但如有疑慮，建議聯繫醫療機構。經進一步調查發現，汙染源可能來自產品中的胡蘿蔔。

此次召回屬於之前召回公告的擴大範圍，涉及超過3300萬磅各類即食與非即食雞肉、豬肉炒飯，拉麵及燒賣產品，提醒消費者務必檢查家中庫存，以確保食用安全。聯邦官員警告，部分受影響產品可能仍存放於民眾家中冷凍庫。已購買相關產品的消費者，切勿食用，應將其丟棄或退回門市辦理退款。