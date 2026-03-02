青少年短時間內反覆搜尋自殺字詞 IG將通知家長

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
Instagram將增加新機制：青少年在IG上持續搜尋自殺或自殘相關訊息時通知家長。（Instagram）
洛杉磯NBC 4電視台報導，Instagram本月初將開始在青少年於短時間內反覆搜尋自殺或自殘相關字詞時，向家長發出通知。這家社尋媒體巨頭指出，這項機制是為讓家長獲得相關訊息以便支持孩子，且提供家長後續支援。

該巨頭母公司Meta上月26日公告指出：「家長收到這類通知可能非常焦慮。絕大多數青少年並不會在IG上搜尋自殺或自殘內容，我們政策也是封鎖這些搜尋，將他們導向可提供協助的資源與求助專線。這項新機制是為了確保若青少年反覆嘗試搜尋此類內容時，讓家長知情且得到相關資源。」

可能觸發通知的搜尋內容包括：鼓勵自殺或自殘的語句、顯示青少年想傷害自己的語句，及「自殺（suicide）」或「自我傷害（self-harm）」等詞彙。家長將透過電郵、簡訊、WhatsApp或IG應用程式通知收到提醒。點擊通知後會開啟全螢幕訊息，說明孩子在短時間內反覆搜尋相關字詞，家長也能同時查看專家提供的資源等。

這項機制近期會於美國、英國、加拿大和澳大利亞推出，今年稍晚擴展至其他地區。Meta也正開發類似家長通知功能，針對青少年與人工智慧（AI）對話，預計今年稍晚推出。

Instragram目前已有政策禁止宣傳自殺或自殘內容。平台允許使用者分享自己面臨的困境，但即使內容來自青少年的追蹤者，也會對他們隱藏此類內容。

若知道有人正處於類似危機中，可撥打或傳送簡訊至988，聯繫「自殺與危機生命線」（Suicide and Crisis Lifeline）或可上988lifeline.org進行即時線上對談，SpeakingOfSuicide.com/resources可找到更多支援。目前Meta正面臨兩起兒童安全相關訴訟。執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）日前在洛杉磯，針對其中一起案件出庭作證，該案針對線上平台是否被設計成對兒童與青少年成癮。

洛杉磯 加拿大 人工智慧

