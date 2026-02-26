加州11縣房價晉升「百萬俱樂部」 多在灣區與沿海

最新數據指出，加州有11個縣獨立屋房屋中位數房價超過百萬美元。（本報檔案照）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，加州房價 長期居高不下，但各縣市仍有明顯差距。根據加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors，CAR）最新數據，今年1月全州獨立屋價格中位數為82萬3180美元，較去年略降2%。而目前全州共有11個縣晉升「百萬美元俱樂部」，意即獨立屋中間房價突破百萬美元門檻，主要為灣區 與沿海等地，包括南加州橙縣。

舊金山灣區部分地區，包括聖塔克拉拉（Santa Clara）、聖塔克魯茲（Santa Cruz）等縣，多年來獨立屋中位數都維持百萬美元以上，其他部分縣則是近年來才突破百萬美元門檻，有時會跌回百萬美元以下。

數據指出，今年加州11個百萬美元的縣，分別為排名第一的聖馬刁（San Mateo）200萬美元；聖塔克拉拉180萬7500美元；舊金山165萬3320美元；莫諾（Mono）156萬4500美元；馬林（Marin）152萬7000美元。

第六名聖塔芭芭拉（Santa Barbara）147萬5000美元；橙縣排名第七為141萬美元；聖塔克魯茲123萬7500美元；阿拉米達（Alameda）112萬10美元；聖地牙哥105萬美元與納巴縣100萬2500美元。

華裔聚集的洛縣排名第15，獨立屋中位數價格87萬9720美元，河濱縣排名第20，中位數房價63萬9440美元；聖伯納汀諾縣27名，50萬990美元等。

相較一年前，今年的百萬美元縣多出兩個，增加莫諾與納巴兩縣。以人口稀少的莫諾縣為例，該縣有猛獁山滑雪度假村（Mammoth Mountain Resort），房屋成交量少，價格波動幅度也特別劇烈。如2025年1月，該縣中位數房價僅48萬5000美元，但隔月便暴漲至135萬美元。

至於加州最平價的縣，均為處偏遠地區。位於太浩湖（Lake Taheo）以北，靠近內華達州邊界的拉森縣（Lassen），住宅中位價為25萬5000美元為全州最低價。其他偏遠的北加州縣市，包括三一縣（Trinity）、錫斯基尤縣（Siskiyou County）與漢保德縣（Humboldt County）等，中間房價都維持在50萬美元以下。