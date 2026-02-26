我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

加州11縣房價晉升「百萬俱樂部」 多在灣區與沿海

編譯陳盈霖／綜合報導
最新數據指出，加州有11個縣獨立屋房屋中位數房價超過百萬美元。（本報檔案照）
最新數據指出，加州有11個縣獨立屋房屋中位數房價超過百萬美元。（本報檔案照）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，加州房價長期居高不下，但各縣市仍有明顯差距。根據加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors，CAR）最新數據，今年1月全州獨立屋價格中位數為82萬3180美元，較去年略降2%。而目前全州共有11個縣晉升「百萬美元俱樂部」，意即獨立屋中間房價突破百萬美元門檻，主要為灣區與沿海等地，包括南加州橙縣。

舊金山灣區部分地區，包括聖塔克拉拉（Santa Clara）、聖塔克魯茲（Santa Cruz）等縣，多年來獨立屋中位數都維持百萬美元以上，其他部分縣則是近年來才突破百萬美元門檻，有時會跌回百萬美元以下。

數據指出，今年加州11個百萬美元的縣，分別為排名第一的聖馬刁（San Mateo）200萬美元；聖塔克拉拉180萬7500美元；舊金山165萬3320美元；莫諾（Mono）156萬4500美元；馬林（Marin）152萬7000美元。

第六名聖塔芭芭拉（Santa Barbara）147萬5000美元；橙縣排名第七為141萬美元；聖塔克魯茲123萬7500美元；阿拉米達（Alameda）112萬10美元；聖地牙哥105萬美元與納巴縣100萬2500美元。

華裔聚集的洛縣排名第15，獨立屋中位數價格87萬9720美元，河濱縣排名第20，中位數房價63萬9440美元；聖伯納汀諾縣27名，50萬990美元等。

相較一年前，今年的百萬美元縣多出兩個，增加莫諾與納巴兩縣。以人口稀少的莫諾縣為例，該縣有猛獁山滑雪度假村（Mammoth Mountain Resort），房屋成交量少，價格波動幅度也特別劇烈。如2025年1月，該縣中位數房價僅48萬5000美元，但隔月便暴漲至135萬美元。

至於加州最平價的縣，均為處偏遠地區。位於太浩湖（Lake Taheo）以北，靠近內華達州邊界的拉森縣（Lassen），住宅中位價為25萬5000美元為全州最低價。其他偏遠的北加州縣市，包括三一縣（Trinity）、錫斯基尤縣（Siskiyou County）與漢保德縣（Humboldt County）等，中間房價都維持在50萬美元以下。

世報陪您半世紀

加州 房價 灣區

上一則

加州眾議員提案： 5/17擬訂為「李小龍日」

下一則

河濱近千欠稅房法拍 底標百元起 4月競標

延伸閱讀

加州控亞馬遜壟斷 申請禁制令阻哄抬價格

加州控亞馬遜壟斷 申請禁制令阻哄抬價格
舊金山神祕「藍房子」爆紅 竟是法國人來灣區必朝聖地標

舊金山神祕「藍房子」爆紅 竟是法國人來灣區必朝聖地標
特斯拉狀告加州DMV 挑戰自動駕駛廣告「虛假宣傳」裁定

特斯拉狀告加州DMV 挑戰自動駕駛廣告「虛假宣傳」裁定
AI帶你看房 灣區租屋市場變天 無人公寓時代來臨

AI帶你看房 灣區租屋市場變天 無人公寓時代來臨
加州州長紐森出版回憶錄 2028年是否角逐總統受矚

加州州長紐森出版回憶錄 2028年是否角逐總統受矚
奧運冰后劉美賢返灣區 舊金山機場受到英雄式歡迎

奧運冰后劉美賢返灣區 舊金山機場受到英雄式歡迎

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡