紐森自傳談生平 未明確表示選總統 信使報總結4大重點

紐森的自傳也在亞馬遜銷售。 (amazon.com)

紐森 州長自傳「馬不停蹄的年輕人」（Young Man in a Hurry），詳述了他生涯中跌宕起伏的經歷。聖荷西信使報總結了四大重點，不論你是否會去讀那本書，讀了這篇報導你就大致了解了內容。

信使報報導，紐森在2月24日出版的這本書中，並未明確表示是否會競選總統，儘管他曾在採訪中公開表示考慮參加2028年的總統競選。相反，他在書中講述了一些個人故事，並談到如果他真的參選可能會遇到的爭議。以下是他書中提及的一些個人經驗：

有時相當坎坷的童年：紐森形容自己的童年並不平靜。他的父母早婚，在他童年時期大部分時間爸媽都分居兩地。父親威廉紐森多次競選公職失敗後，搬到了太浩湖，留下他和妹妹希拉蕊主要由母親特莎門齊斯紐森（Tessa Menzies Newsom）撫養。

他講述了自己童年時期學習上的困難，最後被診斷出患有閱讀障礙。他的母親在罹患乳癌後安排了安樂死，享年55歲。他回憶起母親臨終前，他守在母親床邊，緊緊握著她的手，「越握越緊，泣不成聲」。

愛情與婚姻：紐森現任妻子是電影製作人兼演員珍妮佛西貝爾紐森（Jennifer Siebel Newsom），兩人育有四個孩子。他們是透過相親認識的，紐森透露2020年時，46歲的西貝爾懷第五個孩子時不幸流產，接受了緊急救命手術。

他與第一任妻子金伯利吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）是在去夏威夷度假前由朋友兼商業夥伴比利蓋蒂（Billy Getty）介紹認識的。他們結婚四年，但大部分時間分居兩地，他當時是舊金山 市長，而她則在Court TV電視台發展她的媒體事業。吉爾福伊爾後來與小川普交往，目前擔任美國駐希臘大使。

最早推動同性婚姻：2004年紐森受邀出席前總統小布希的國情咨文演講。布希在演講中批評了「激進法官」重新定義婚姻。當時擔任舊金山市長的紐森希望回到加州 後，在這個議題上採取「大膽」的立場。紐森允許同性伴侶在市政廳登記結婚，為期28天。超過4000對伴侶在此時段登記結婚，其中包括奧唐納（Rosie O'Donnell）和她的伴侶卡彭特（Kelli Carpenter）。然而，加州最高法院後來宣布這些婚姻無效。

與科技巨頭結交：在北加州漫長的職業生涯中，紐森結識了許多後來成為科技巨頭的人。他回憶起自己參加的一次聚會，當時他正和谷歌聯合創始人布林（Sergey Brin）和佩吉（Larry Page）站在一起，蘋果創始人喬布斯（Steve Jobs）拿出了一款紐森形容為「造型流暢的設備」（iPhone）和「一塊沒有鍵盤、可以單手握持的實心玻璃」（iPad）。