我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

自動駕駛廣告裁決 特斯拉提告車管局

編譯陳盈霖／綜合報導
特斯拉對DMV提起訴訟。（美聯社）
特斯拉對DMV提起訴訟。（美聯社）

TESLARATI報導，特斯拉（Tesla）對加州車管局（DMV）提起訴訟，試圖推翻原先裁定該公司在其駕駛輔助系統相關廣告中涉及虛假宣傳。該訴狀要求撤銷主管機關做出的結論，即特斯拉在自動輔助駕駛（Autopilot）和完全自動駕駛（Full Self-Driving，FSD）功能上誤導消費者。

根據CNBC，此前加州行政聽證辦公室裁定，特斯拉早期對自動駕駛與完全自動駕駛宣傳違反加州法，特斯拉此項訴訟，主要是基於這項裁決。儘管DMV在認定特斯拉已更新其先進駕駛輔助系統行銷用語後，決定不暫停該公司營業執照，但特斯拉仍要求法院進一步推翻該機構結論。

在2月13日提交的訴狀中，特斯拉律師團主張，DMV「錯誤且毫無根據地」將公司標籤為「虛假廣告商」，原因是其自動駕駛與完全自動駕駛輔助系統。文件指出，監管機關未能證明消費者確實對特斯拉系統能力產生誤解。訴狀稱，DMV「從未證明州內消費者曾對其汽車，是否能在沒有駕駛人在方向盤前的情況下，是否能安全行駛感到困惑。」

特斯拉法律團隊進一步表示，不管是購買配備自動駕駛或完全自動駕駛的特斯拉車款，還是實際使用這些功能，消費者都一定會看到清楚且反覆出現的說明，強調這些系統並不會讓車輛變成真正的自動駕駛。目前，特斯拉將其駕駛輔助系統宣傳為「完全自動駕駛」（監督」（Supervised），這個名稱更加強調駕駛員需保持注意力集中。

特斯拉自動駕駛計畫是該公司未來發展的一環。執行長馬斯克（Elon Musk）稱，自動駕駛技術將真正成為推動特斯拉發揮全部潛力的解決方案。目前，該公司正奧斯汀（Austin）與灣區運行Robotaxi試點計畫，近期也宣布已在德州超級工廠（Giga Texas）生產線上製造第一輛Cybercab。

世報陪您半世紀

特斯拉 DMV 加州

上一則

華美假期「山海為卷 中韓雅行」16天799元

下一則

紐森宣傳新書 對話非裔市長談SAT成績差 挨轟種族歧視

延伸閱讀

停標榜自動駕駛 特斯拉恢復銷售

停標榜自動駕駛 特斯拉恢復銷售
特斯拉中國1月銷量暴跌45% 三年來最慘

特斯拉中國1月銷量暴跌45% 三年來最慘
中國女子以假身分買特斯拉 佛州被捕 供出詐騙集團

中國女子以假身分買特斯拉 佛州被捕 供出詐騙集團
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
特斯拉續航仍有72公里突斷電 被建議「剩100公里應充電」

特斯拉續航仍有72公里突斷電 被建議「剩100公里應充電」
特斯拉推出全輪驅動Model Y 售價不到4.2萬

特斯拉推出全輪驅動Model Y 售價不到4.2萬

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
好市多正收緊著名的寬鬆退貨政策。(本報檔案照)

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

2026-02-22 21:03

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶