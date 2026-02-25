自動駕駛廣告裁決 特斯拉提告車管局

特斯拉對DMV提起訴訟。（美聯社）

TESLARATI報導，特斯拉 （Tesla）對加州 車管局（DMV ）提起訴訟，試圖推翻原先裁定該公司在其駕駛輔助系統相關廣告中涉及虛假宣傳。該訴狀要求撤銷主管機關做出的結論，即特斯拉在自動輔助駕駛（Autopilot）和完全自動駕駛（Full Self-Driving，FSD）功能上誤導消費者。

根據CNBC，此前加州行政聽證辦公室裁定，特斯拉早期對自動駕駛與完全自動駕駛宣傳違反加州法，特斯拉此項訴訟，主要是基於這項裁決。儘管DMV在認定特斯拉已更新其先進駕駛輔助系統行銷用語後，決定不暫停該公司營業執照，但特斯拉仍要求法院進一步推翻該機構結論。

在2月13日提交的訴狀中，特斯拉律師團主張，DMV「錯誤且毫無根據地」將公司標籤為「虛假廣告商」，原因是其自動駕駛與完全自動駕駛輔助系統。文件指出，監管機關未能證明消費者確實對特斯拉系統能力產生誤解。訴狀稱，DMV「從未證明州內消費者曾對其汽車，是否能在沒有駕駛人在方向盤前的情況下，是否能安全行駛感到困惑。」

特斯拉法律團隊進一步表示，不管是購買配備自動駕駛或完全自動駕駛的特斯拉車款，還是實際使用這些功能，消費者都一定會看到清楚且反覆出現的說明，強調這些系統並不會讓車輛變成真正的自動駕駛。目前，特斯拉將其駕駛輔助系統宣傳為「完全自動駕駛」（監督」（Supervised），這個名稱更加強調駕駛員需保持注意力集中。

特斯拉自動駕駛計畫是該公司未來發展的一環。執行長馬斯克（Elon Musk）稱，自動駕駛技術將真正成為推動特斯拉發揮全部潛力的解決方案。目前，該公司正奧斯汀（Austin）與灣區運行Robotaxi試點計畫，近期也宣布已在德州超級工廠（Giga Texas）生產線上製造第一輛Cybercab。