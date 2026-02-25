紐森宣傳新書 對話非裔市長談SAT成績差 挨轟種族歧視

紐森最近就其新書與亞特蘭大非裔市長狄更斯對談時，被指種族歧視。（美聯社）

加州民主黨 州長紐森 （Gavin Newsom）被外界廣泛認定有入主白宮的雄心，最近卻出現於一段被瘋傳的影片中，談論自己糟糕的考試成績和閱讀能力時，與一名非裔市長相提並論，被認為是貶低黑人選民，有種族歧視心態，受到廣泛批評，引發強烈反彈。

紐森最近出版其回憶錄新書「馬不停蹄的年輕人」（Young Man in a Hurry），並正在各地作宣傳，被大多數政界評論員認定他有意入主白宮，是2028年民主黨總統候選人的熱門人選。

紐森於15日到喬治亞州的亞特蘭大 里亞托藝術中心（Rialto Center for the Arts）為其新書舉行巡迴簽售會，會上與非裔的亞特蘭大市長狄更斯（Andre Dickens）對談時，作出被視為帶有種族歧視的談話，他對狄更斯說：「你知道……我和你一樣，並不比你更好，我的SAT（大學入學試）成績只得960分……你從來沒見過我朗讀演講稿，因為我根本不會朗讀演講稿，也許我不適合從事這個行業。」

影片片段最初由保守派的網紅帳號「End Wokeness」於周日發布，觀看次數超過2000萬次，許多保守派人士認為紐森的言論帶有「種族主義」。

說唱歌手米娜（Nickii Minaj）在X平台發文指責道：「他跟黑人拉近關係的方式就是告訴他們他有多蠢，他不識字。」

保守派網紅帳號LibsofTikTok亦在X上發炮：「我簡直不敢相信這是真的，『黑命貴』（Black Life Matters）運動和民主黨人在哪裡？他們怎麼不譴責這種族主義行為？」

福斯新聞撰稿人康查（Joe Concha）在X上表示：「這簡直要取消資格了，在2027-2028年間要重複播放這則宣傳……。」

共和黨參議員克魯茲形容紐森的言論是「低期望值的軟性偏見」。保守派電台主持人萊文在X貼文說：「如果哪個共和黨人說出紐森這個蠢人所說的話，其政治生涯就完了，讓我們看看民主黨人和他們的媒體會作何反應。」

紐森辦公室則在回應福斯數位新聞的聲明中辯護，指這是一場由「黑命貴」炮製的眾怒。聲明說：「州長多年來一直公開說出這情況，包括在查理柯克（Charlie Kirk）和其他幾十個場合之中。那些為川普的種族主義猿猴視訊開脫，或視而不見的人，都該滾蛋。」

然而，被指受揶揄的亞特蘭大州長狄更斯則維護紐森，在Instagram上發文：「那並非針對任何人的攻擊，而是他坦誠分享自己人生歷程的脆弱時刻。我們太習慣喧囂、夸夸其談的政治，以至於當有人談到自身的不足時，人們總是試圖曲解其意。但我要明確一點：這裡是亞特蘭大，我們不需要任何人告訴我們何時該感到被冒犯。歷史已經證明……當我們真的感到被冒犯時，你們自然會知道。如果想了解全部背景，請觀看整段影片，閱讀原著，並參與完整的討論。」