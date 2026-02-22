亞裔男釣到大鱸魚 因放生違法難締紀錄

我的頻道

編譯組／綜合報導
塔奧曾代表美國隊，出戰獨木舟釣魚世界錦標賽。圖為美國獨木舟釣魚國家隊發的塔奧簡介與獲獎經歷。（取自USA Kayak Fishing Team臉書）
塔奧曾代表美國隊，出戰獨木舟釣魚世界錦標賽。圖為美國獨木舟釣魚國家隊發的塔奧簡介與獲獎經歷。（取自USA Kayak Fishing Team臉書）

雅虎體育報導，亞裔獨木舟釣客塔奧（Damian Thao）可能釣到加州湖泊中最大的黑鱸，但這項紀錄是否能獲得湖泊官方認證，仍充滿變數。這條大口黑鱸重達19磅，足以刷新紀錄，但塔奧在運送及秤重過程中，不慎違反一項奇特的州法律，可能會成為他締造紀錄的絆腳石。

塔奧17日在臉書貼文坦承錯誤。他表示，想對釣到這條「怪物級大魚」的事保持透明與誠實，這是他個人生涯釣過最大的大口黑鱸，也是他第一條超過12磅的魚。

塔奧在貼文中寫道：「我有個好消息，也有個壞消息；我終於釣到這條足以刷新湖泊紀錄、進入『十幾磅俱樂部』（teener club）的巨魚，但我卻違法了。」

塔奧說明，他15日在獨木舟上使用10英吋長的「Megabass MagDraft擬餌（白子珍珠色）」釣到了這條大魚。隨後他划回岸邊，用手持秤秤重17.46磅。他的朋友告知，這足以打破該湖泊的舊紀錄。為尋找認證秤，塔奧決定將活魚裝在活魚艙內運走，最終在認證秤上秤得18.75磅。隨後他和朋友開車回湖邊將魚放生。此時塔奧已踏入法律的灰色地帶，但他直到隔天朋友打電話祝賀他時，才意識到這一點。

塔奧解釋：「雖然我做的事（指放生）看起來是對的，但卻違反法律。在朋友提到之前，我完全沒聯想到這點。」

根據加州法律，將「活魚」從其被捕獲的水域移走是違法的。州政府表示，該法律是為防止外來物種擴散並保護原生生態系統。然而，這項要求釣客在運輸前必須先殺死魚類的規定，讓加州顯得有些異類。雖然其他州也有禁止運輸活魚的法律，但通常更具針對性地指向外來物種，或跨水域的魚類移動。

許多網友分享這條巨鱸的照片並對塔奧表示讚賞。他在獨木舟釣魚界因常釣到加州巨型鱸魚而聞名，曾多次贏得獨木舟釣魚賽，並在2022年代表美國隊獲得獨木舟釣魚世界錦標賽亞軍。塔奧在臉書擁有超過1.2萬追蹤者。

加州 釣魚 亞裔

上一則

退貨來者不拒？ 好市多查會員前科 易腐食品離店後拒退

下一則

超市禁用塑膠袋 送貨公司合法用編織袋

