大腸直腸癌年輕化 50歲以下癌症死因首位

美國演員范德比克日前因大腸癌不幸去世，享年48歲，喚起社會對「癌症年輕化」的關注。（美聯社）

舊金山 紀事報報導，影集《戀愛世代》（Dawson's Creek）男星范德比克（James Van Der Beek）11日因大腸直腸癌病逝，享年48歲，喚起社會對「癌症 年輕化」的關注。醫界指出，大腸直腸癌過去被視為中老年疾病，但《美國醫學會期刊》（JAMA）最新研究指出，截至2023年統計，該病已超越肺癌及乳癌，躍居50歲以下族群癌症死因第一位，。

美國臨床腫瘤 學會資料更顯示，2000至2021年間，20至49歲族群的大腸直腸癌發生率由每10萬人9.8例升至15.2例。對於成因，專家尚未找到單一答案，但多重風險因子同時上升被認為是關鍵。肥胖與糖尿病盛行率提高、久坐少動的生活型態、吸菸與飲酒，皆與癌症風險增加相關；「西方飲食」高比例攝取過度加工食品、加工肉品、含糖飲料，卻缺乏膳食纖維，也被視為可能推手。另有研究關注微塑膠與三氯沙等環境暴露對腸道健康的潛在影響，顯示風險來源多元。

舊金山加州大學（UCSF）腸胃道癌症專家范倫（Katherine Van Loon）指出：「過去幾十年來，我們的飲食型態改變了，社會愈來愈依賴預包裝食品、冷凍餐點、洋芋片等失去天然成分的食物。」

沙加緬度薩特醫療集團（Sutter Medical Group）內科醫師盧本（Shivani Ruben）強調：「預防才是真正的治療。」舊金山凱瑟醫療體系（Kaiser Permanente）腸胃科醫師李傑佛瑞（Jeffrey Lee）指出，若在第一或第二期確診，大腸直腸癌五年存活率可達九成。

預防之道，篩檢之其一。沒有家族史的健康成人，醫師建議自45歲起定期檢查（過去為50歲，因年輕患者增加而提前）；若一等親（父母或兄弟姊妹）曾確診，則以親屬確診年齡減10歲或40歲擇早開始。檢查方式包含大腸鏡（黃金標準，可發現瘜肉或早期癌變）、糞便免疫化學檢測（FIT）與糞便血液及腫瘤DNA檢測。需注意的是，糞便檢測若呈陽性，仍須接受大腸鏡確認。

任何年齡層常見的警訊包括：糞便帶血或呈黑色柏油狀、持續腹痛、排便習慣改變、不明原因體重下降、原因不明的缺鐵性貧血等，這些症狀常被誤認為痔瘡或腸胃不適而延誤診斷。專家呼籲，不論年齡，只要出現上述變化，應盡速就醫評估。范倫指出，大腸直腸癌常被誤診為痔瘡，延誤檢查時機。