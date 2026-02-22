我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普全球新關稅讓中國、巴西變贏家 台日韓處境尷尬

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

大腸直腸癌年輕化 50歲以下癌症死因首位

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國演員范德比克日前因大腸癌不幸去世，享年48歲，喚起社會對「癌症年輕化」的關注。（美聯社）
美國演員范德比克日前因大腸癌不幸去世，享年48歲，喚起社會對「癌症年輕化」的關注。（美聯社）

舊金山紀事報報導，影集《戀愛世代》（Dawson's Creek）男星范德比克（James Van Der Beek）11日因大腸直腸癌病逝，享年48歲，喚起社會對「癌症年輕化」的關注。醫界指出，大腸直腸癌過去被視為中老年疾病，但《美國醫學會期刊》（JAMA）最新研究指出，截至2023年統計，該病已超越肺癌及乳癌，躍居50歲以下族群癌症死因第一位，。

美國臨床腫瘤學會資料更顯示，2000至2021年間，20至49歲族群的大腸直腸癌發生率由每10萬人9.8例升至15.2例。對於成因，專家尚未找到單一答案，但多重風險因子同時上升被認為是關鍵。肥胖與糖尿病盛行率提高、久坐少動的生活型態、吸菸與飲酒，皆與癌症風險增加相關；「西方飲食」高比例攝取過度加工食品、加工肉品、含糖飲料，卻缺乏膳食纖維，也被視為可能推手。另有研究關注微塑膠與三氯沙等環境暴露對腸道健康的潛在影響，顯示風險來源多元。

舊金山加州大學（UCSF）腸胃道癌症專家范倫（Katherine Van Loon）指出：「過去幾十年來，我們的飲食型態改變了，社會愈來愈依賴預包裝食品、冷凍餐點、洋芋片等失去天然成分的食物。」

沙加緬度薩特醫療集團（Sutter Medical Group）內科醫師盧本（Shivani Ruben）強調：「預防才是真正的治療。」舊金山凱瑟醫療體系（Kaiser Permanente）腸胃科醫師李傑佛瑞（Jeffrey Lee）指出，若在第一或第二期確診，大腸直腸癌五年存活率可達九成。

預防之道，篩檢之其一。沒有家族史的健康成人，醫師建議自45歲起定期檢查（過去為50歲，因年輕患者增加而提前）；若一等親（父母或兄弟姊妹）曾確診，則以親屬確診年齡減10歲或40歲擇早開始。檢查方式包含大腸鏡（黃金標準，可發現瘜肉或早期癌變）、糞便免疫化學檢測（FIT）與糞便血液及腫瘤DNA檢測。需注意的是，糞便檢測若呈陽性，仍須接受大腸鏡確認。

任何年齡層常見的警訊包括：糞便帶血或呈黑色柏油狀、持續腹痛、排便習慣改變、不明原因體重下降、原因不明的缺鐵性貧血等，這些症狀常被誤認為痔瘡或腸胃不適而延誤診斷。專家呼籲，不論年齡，只要出現上述變化，應盡速就醫評估。范倫指出，大腸直腸癌常被誤診為痔瘡，延誤檢查時機。

世報陪您半世紀

癌症 舊金山 腫瘤

上一則

超市禁用塑膠袋 送貨公司合法用編織袋

延伸閱讀

美鐵這條2438英里賞景路線 橫跨2/3國境

美鐵這條2438英里賞景路線 橫跨2/3國境
灣區僑界新春團拜 500僑胞聯歡大會

灣區僑界新春團拜 500僑胞聯歡大會
金山灣區僑界新春團拜暨聯歡大會

金山灣區僑界新春團拜暨聯歡大會
舊金山警局盼破2001年命案 加碼懸賞2.5萬追查兇嫌

舊金山警局盼破2001年命案 加碼懸賞2.5萬追查兇嫌
議員陳詩敏競選國會席位 獲建築工會「單獨背書」

議員陳詩敏競選國會席位 獲建築工會「單獨背書」
遊民減、犯罪降、AI熱 舊金山金融區房價飆

遊民減、犯罪降、AI熱 舊金山金融區房價飆

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
專家建議不要用刺激性過強的清潔產品。（示意圖取材自unsplash.com@Josue Michel）

癌症醫師分享 家中五種物品別再留

2026-02-20 15:15

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行