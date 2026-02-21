太浩湖地區救援工作停滯 雪崩防禦措施啟動

太浩湖雪崩救援工作停滯，官員啟動雪崩防禦措施。(圖取自內華達縣警長辦公室臉書)

太浩湖地區17日在城堡峰(Castle Peak)發生致命雪崩，時至20日，救援工作仍處於停滯狀態。內華達縣警長辦公室已在雪崩區域啟動雪崩防禦措施(avalanche mitigation operations)，敦促公眾遠離該區域。

舊金山 紀事報報導，雪崩防禦措施旨在積雪高風險期，透過人工控制、例如炸藥爆破等方式，引發小規模雪崩，以防禦更大的不可控自然雪崩。行動期間會封閉區域以保障公眾安全。警長辦公室指出，目前已知的八名遇難者仍被困在山上，另有一名遇難者下落不明，但被推定死亡。

太浩湖國家森林公園已關閉城堡峰地區的土地和步道，直至3月15日。當局警告，未經授權進入，可能會危及人員安全並干擾救援。

雪崩倖存者和救援人員也提供更多關於雪崩發生後混亂幾分鐘的細節。內華達縣副警長布朗(Sam Brown)19日告訴哥倫比亞廣播公司新聞網，倖存者試圖挖出被雪崩掩埋的朋友。雪崩發生時，滑雪者進入瘋狂模式、試圖找到他們的朋友和同伴，最終挖出了三名受害者。他透露，挖出他們認識、並且可能很關心的逝者，簡直太可怕。根據當地官員和受害者家屬的聲明，許多受害者都與唐納峰(Donner Summit)的Sugar Bowl滑雪社群有密切聯繫，其中包括部分青少年滑雪隊隊員的母親。

布朗表示，現場一片混亂，大雪加上狂風；救援人員必須做好自己也可能被更多發生雪崩掩埋的準備。他指出，當局從兩個方向派出了兩支救援隊，可能還需為這兩支隊伍配備一支救援隊，以防雪崩再次發生。

加州 緊急服務辦公室主管奧奇夫(Don O’Keefe)告訴「紐約時報 」，最初救援期間，一些倖存者能使用衛星通訊工具與緊急救援人員聯繫，包括iPhone的緊急求救功能(SOS)。一名工作人員與一名嚮導進行超過四小時通訊，將訊 息反饋給內華達縣警長辦公室，協調哪些救援行動可被允許進行。