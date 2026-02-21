我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

太浩湖地區救援工作停滯 雪崩防禦措施啟動

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
太浩湖雪崩救援工作停滯，官員啟動雪崩防禦措施。(圖取自內華達縣警長辦公室臉書)
太浩湖雪崩救援工作停滯，官員啟動雪崩防禦措施。(圖取自內華達縣警長辦公室臉書)

太浩湖地區17日在城堡峰(Castle Peak)發生致命雪崩，時至20日，救援工作仍處於停滯狀態。內華達縣警長辦公室已在雪崩區域啟動雪崩防禦措施(avalanche mitigation operations)，敦促公眾遠離該區域。

舊金山紀事報報導，雪崩防禦措施旨在積雪高風險期，透過人工控制、例如炸藥爆破等方式，引發小規模雪崩，以防禦更大的不可控自然雪崩。行動期間會封閉區域以保障公眾安全。警長辦公室指出，目前已知的八名遇難者仍被困在山上，另有一名遇難者下落不明，但被推定死亡。

太浩湖國家森林公園已關閉城堡峰地區的土地和步道，直至3月15日。當局警告，未經授權進入，可能會危及人員安全並干擾救援。

雪崩倖存者和救援人員也提供更多關於雪崩發生後混亂幾分鐘的細節。內華達縣副警長布朗(Sam Brown)19日告訴哥倫比亞廣播公司新聞網，倖存者試圖挖出被雪崩掩埋的朋友。雪崩發生時，滑雪者進入瘋狂模式、試圖找到他們的朋友和同伴，最終挖出了三名受害者。他透露，挖出他們認識、並且可能很關心的逝者，簡直太可怕。根據當地官員和受害者家屬的聲明，許多受害者都與唐納峰(Donner Summit)的Sugar Bowl滑雪社群有密切聯繫，其中包括部分青少年滑雪隊隊員的母親。

布朗表示，現場一片混亂，大雪加上狂風；救援人員必須做好自己也可能被更多發生雪崩掩埋的準備。他指出，當局從兩個方向派出了兩支救援隊，可能還需為這兩支隊伍配備一支救援隊，以防雪崩再次發生。

加州緊急服務辦公室主管奧奇夫(Don O’Keefe)告訴「紐約時報」，最初救援期間，一些倖存者能使用衛星通訊工具與緊急救援人員聯繫，包括iPhone的緊急求救功能(SOS)。一名工作人員與一名嚮導進行超過四小時通訊，將訊 息反饋給內華達縣警長辦公室，協調哪些救援行動可被允許進行。

專家表示，野外滑雪者應隨時為生存所需做好準備。若可能，最好待在原地，被困滑雪者選...
專家表示，野外滑雪者應隨時為生存所需做好準備。若可能，最好待在原地，被困滑雪者選擇要嘗試離開，重要是避開陡坡。(圖取自塞拉雪崩中心臉書)

世報陪您半世紀

加州 紐約時報 舊金山

上一則

全美家庭承受關稅損失 加州多15%

下一則

鮑爾溫公園設2.3英里綠道 行人專屬

延伸閱讀

童年就拿綠卡 婦曾跳票25元 返美在機場被捕險遭遣返

童年就拿綠卡 婦曾跳票25元 返美在機場被捕險遭遣返
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
NBA／歐康古被肘到「掉牙」滿口鮮血 老鷹教頭：還是很帥

NBA／歐康古被肘到「掉牙」滿口鮮血 老鷹教頭：還是很帥
備孕多年、流產8次 43歲素食女改吃肉順利產下雙胞胎

備孕多年、流產8次 43歲素食女改吃肉順利產下雙胞胎
NBA／主帥布朗賽後擁抱勇士格林 傳尼克球員不滿

NBA／主帥布朗賽後擁抱勇士格林 傳尼克球員不滿
失蹤逾1周 芝華埠小學女教師陳屍密西根湖

失蹤逾1周 芝華埠小學女教師陳屍密西根湖

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
聯合航空爆重大疏失。(路透)

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

2026-02-13 14:07
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」