致命雪崩 加州府展開調查 導覽公司暫停營運

太浩湖發生致命雪崩，相關各方人員在持續惡劣的天氣中全力搜救。(取自內華達縣警長辦公室臉書)

沙加緬度蜂報報導，位於特拉基（Truckee）的滑雪導覽公司「黑鳥山地嚮導」（Blackbird Mountain Guides）表示，在加州 史上最致命的雪崩事故中，該公司嚮導與滑雪團隊遭雪崩吞噬，對此深感悲痛，並正努力釐清這起災難的來龍去脈。

公司創辦人布萊斯（Zeb Blais）表示：「這是一場巨大的悲劇，也是我們團隊有史以來最令人心碎的事件。我們正盡一切所能支持失去至親的家屬，以及失去摯友與同事的團隊成員。」

黑鳥公司18日深夜發表聲明，這是事故發生後公司首次正式回應。根據黑鳥在Instagram發布的說明，11名客戶與4名嚮導自15日以來住在太浩湖（Lake Tahoe）特拉基附近的蛙湖（Frog Lake）山屋，事發當天在返程終點、準備回到登山口途中，於太平洋屋脊步道（Pacific Crest Trail）附近、崎嶇且未經整理的野外地形遭遇致命雪崩。布萊斯表示，目前仍在釐清事故經過，「現在下結論還太早，但相關調查已經展開」。

外界對於在本季最猛烈風暴期間仍自蛙湖山屋出發的決定提出質疑。加州職業安全與健康管理局（Cal/OSHA）表示，已對此事故展開調查，將釐清公司行動是否違反職場安全規範。布萊斯在聲明中呼籲外界停止揣測，並表示公司已至少暫停野外營運至22日，且可能延長一至兩周。

內華達縣警長辦公室表示，由於天氣與地形極度危險，救援與回收人員仍無法安全將罹難者移出山區；在任務完成前，官方不會公布罹難者姓名、年齡、身分或家鄉。

氣象單位表示，太浩湖地區的雪崩警報持續至20日凌晨5時，且惡劣條件可能在之後數日內仍持續存在。內華達縣警長穆恩（Shannan Moon）強調，目前並非資源不足，而是天氣與安全條件限制了救援行動。

黑鳥山地嚮導提供太浩湖、拉森峰（Lassen Peak）、猛獁湖（Mammoth Lakes）及華盛頓州 多處地區的野外導覽行程，並在法國、義大利 、日本與南美洲提供國際行程；同時也開設雪崩安全、山岳嚮導、滑雪、高山攀登與攀岩等課程。布萊斯表示，當天行程的每位嚮導均受過野外滑雪訓練並取得認證，亦為「美國雪崩研究與教育學會」的講師；嚮導在野外會與基地保持聯繫，依即時狀況討論路線與風險。