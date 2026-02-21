專家：想加油 周日最實惠

我的頻道

編譯陳盈霖╱綜合報導
最新報告顯示，包括加州在內，大多數州周日才是油價最便宜日子。（美聯社）
聖荷西信使報報導，不同於過去幾年「周一是最便宜的加油日」的觀點，根據油價專家GasBuddy18日發布的最新報告，加州及全美大多數州，「周日」才是一周中加油最實惠的日子。

報告指出，在美國多數州（41個州），周日才是最穩定、最實惠的加油日；至於周間，尤其是周三至周五，油價往往相對較高。GasBuddy發現，周二是加州油價最貴的日子，每加侖的價差通常為4至9美分。

這項報告還提及，在一些遵守「價格循環」（price cycling）模式的州，油價每周會出現明顯且可預測的波動。在這種模式下，油價通常會在每周固定的某一天上調，之後逐步回落，直到下一次價格飆升。

根據美國汽車協會（AAA），截至2月18日，加州普通無鉛汽油的每加侖平均油價為4.586美元。灣區中，馬林縣（Marin County）的平均價格最高為4.84美元；聖塔克拉拉（Santa Clara County）縣最低，每加侖是4.62美元，遠高於全國的平均油價每加侖2.92美元。AAA指出，以全月平均油價計，加州目前的油價水準較1月的4.21美元上升，但低於2025年2月的4.849美元。

