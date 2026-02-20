加州陸地不斷下沉 最嚴重逾7呎

根據衛星數據，過去十年加州陸地不斷下沉。聖荷昆谷可見到最大程度下沉。(圖取自County of San Joaquin臉書)

根據衛星測量，過去十年期間，加州 部分地區陸地下沉數英呎。

「舊金山 紀事報」報導，聖荷昆谷(San Joaquin Valley)可見到最大程度下沉，杜拉瑞盆地(Tulare Basin)部分地區在2015-2025年期間，下沉超過7英呎。儘管最明顯下沉發生在乾旱年份，隨著氣候恢復潮濕，下沉並未停止：即使在2024-2025年間，部分盆地仍下沉了多達5英寸。

舊金山灣區 部分地區也出現下沉，但程度較輕。例如，北灣和海灣沿岸的一些地區，近幾年下沉了數英寸。

「加州水資源局」永續水資源管理副主任葛斯林(Paul Gosselin)指出，多重因素驅動垂直方向的地面運動，但加州地面沉降、主要是由於農業抽取地下水導致。當地面水供應不足，例如在乾旱時期，農民仰賴地下水種植作物。

這些水來自地下深層，存在於被稱為含水層的多孔岩層(aquifers)。長期過度抽取地下水，導致這些含水層崩塌，造成地面下沉。葛斯林解釋，在黏土層中，這種變化可能是不可逆的，就像把海綿裡的水擠出來後，水不會再流回。

過去一個世紀，陸地下降對加州的基礎設施、造成了巨大影響，包括橋樑、堤防和輸水系統等架構。加州水資源局報告顯示，更多陸地下降，結合氣候變化導致更嚴重的乾旱，可能促使加州水利工程計畫(State Water Project)時至2043年的供水量，將會減少87%。

灣區陸地變化的劇烈程度，小於杜拉瑞盆地，但也可能產生重大影響。科學家先前曾報告，舊金山國際機場正在下沉，增加這個主要交通樞紐暴露在沿海洪水的危險。

加州官員正在採取措施、避免或最大限度地減少地面下降。 2014年通過「永續地下水管理法案」(Sustainable Groundwater Management Act)、要求地方機構控制地下水的過度使用，並維持盆地抽取量和補給量的平衡水平。