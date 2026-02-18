議員提案授社大生更多學位 教育界反對

加州議員提案授予社區大學學生更多學士學位，加大和州大喊且慢。(圖取自Southwestern College臉書)

在過去兩年，州長紐森 否決三項允許社區大學授予學生更多學士學位的提案。但立法人士並未退縮，現在又提出第四項內容幾乎相同的法案，加州大學 、 加州州立大學及教育界領袖則持反對意見。

Calmatters報導，新提案為第664號眾議會法案，已於1月26日獲州眾議會通過，通過立法程序的首次考驗，但可能再次引發州議員與州長之間另一次意見相左。

儘管紐森支持學生獲得更多學士學位，但他曾多次表示，反對在社區大學增設任何超出他與議員於2021年共同批准的一項法律，即社區大學每年最多可開設30個學士學位課程，前提是不得與加大和加州大的學士學位課程重複。此後，社區大學和州大在重複學位議題產生分歧，導致十多個社區學院的學士學位課程、因州大反對而停擺。

法案支持人士指出，學生不應被迫前往離家數十甚至數百英里的大學就讀，因為數英里外的社區大學、就能為當地雇主員工提供學士學位。

2016年至2022年擔任加州社學大學總校長歐克立(Eloy Ortiz Oakley)表示，他從一開始就反對社區大學授予學士學位，這是個錯誤。他認為，更好的解決方案是將招生不足的加州大分校教授、派往那些希望授予學士學位的社區大學。

增設更多學士學位課程、也代表需聘請更多全職教師和行政人員。在州府面臨數十億美元財政赤字期間，這種做法會增加公立高等教育成本。歐克立指出，創設新學士學位課程通常需要二至三年才能向學生開放。若現在就有市場需求，大學就應透過合併教職員方式來合作。