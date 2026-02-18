我的頻道

更新美國護照 6分鐘即可搞定

加州太浩湖毀滅性雪崩 10人恐被埋…今日5件事

議員提案授社大生更多學位 教育界反對

編譯組／綜合報導
加州議員提案授予社區大學學生更多學士學位，加大和州大喊且慢。(圖取自Southwestern College臉書)
在過去兩年，州長紐森否決三項允許社區大學授予學生更多學士學位的提案。但立法人士並未退縮，現在又提出第四項內容幾乎相同的法案，加州大學、 加州州立大學及教育界領袖則持反對意見。

Calmatters報導，新提案為第664號眾議會法案，已於1月26日獲州眾議會通過，通過立法程序的首次考驗，但可能再次引發州議員與州長之間另一次意見相左。

儘管紐森支持學生獲得更多學士學位，但他曾多次表示，反對在社區大學增設任何超出他與議員於2021年共同批准的一項法律，即社區大學每年最多可開設30個學士學位課程，前提是不得與加大和加州大的學士學位課程重複。此後，社區大學和州大在重複學位議題產生分歧，導致十多個社區學院的學士學位課程、因州大反對而停擺。

法案支持人士指出，學生不應被迫前往離家數十甚至數百英里的大學就讀，因為數英里外的社區大學、就能為當地雇主員工提供學士學位。

2016年至2022年擔任加州社學大學總校長歐克立(Eloy Ortiz Oakley)表示，他從一開始就反對社區大學授予學士學位，這是個錯誤。他認為，更好的解決方案是將招生不足的加州大分校教授、派往那些希望授予學士學位的社區大學。

增設更多學士學位課程、也代表需聘請更多全職教師和行政人員。在州府面臨數十億美元財政赤字期間，這種做法會增加公立高等教育成本。歐克立指出，創設新學士學位課程通常需要二至三年才能向學生開放。若現在就有市場需求，大學就應透過合併教職員方式來合作。

加州大學 紐森

紐森提拔 金山副市府律師拉德斯任阿縣高院法官

遠距辦公vs.返辦公室 州議會槓上紐森

加州第一夫人西貝爾 轟矽谷科技巨頭右傾「非常危險」

高鐵穿過如「滅鎮」 沙夫特居民怒吼

新書披露親身經歷 罹癌母安樂死 加州州長紐森在側：痛苦回憶

罹癌母安樂死時紐森在側 新書披露痛苦回憶：我曾恨她

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

2026-02-12 18:11
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
聯合航空爆重大疏失。(路透)

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

2026-02-13 14:07

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」

