我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

加州太浩湖雪崩已8死1失蹤 40餘年來最慘事故

佛爾森 獲選加州最宜居城市

編譯組/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
佛爾森評選為加州最適合居住的地方。（取材Folsom市府網頁）
佛爾森評選為加州最適合居住的地方。（取材Folsom市府網頁）

Desert Sun報導，一座因傳奇歌手強尼·凱許（Johnny Cash）經典名曲及歷史悠久監獄而聞名的加州城市，正式被美國新聞與世界報導（U.S. News and World Report）評選為加州最適合居住的地方。

這座鄰近沙加緬度（Sacramento）、創立於淘金熱時期的城市——佛爾森（Folsom），在全加州排名中高居榜首。在全美250個大城市的綜合評比中，佛爾森位居第119名。值得注意的是，佛爾森在2025年的調查中名列加州第2，今年則成功擠下矽谷重鎮巴洛阿圖（Palo Alto），躍升加州第一。

該排名是根據政府公開數據及消費者洞察進行評估，重點指標包括生活品質與居住意願。調查引用了美國普查局、商務部、聯邦準備理事會、經濟分析局及地方政府的多項數據。

放眼全美，前十名主要被德州、印第安納州和北卡羅來納州的城市佔據，而全美冠軍則由喬治亞州的約翰斯溪（Johns Creek）奪得。

佛爾森市能脫穎而出，主因在於其豐富的文化底蘊、自然休閒與強勁的經濟發展：

•傳奇文化連結：1968年，強尼·凱許在佛爾森州立監獄舉行了傳奇演唱會，經典作《佛爾森監獄藍調》（Folsom Prison Blues）讓這座城市名留流行文化史。如今，當地設有「強尼·凱許小徑」（Johnny Cash Trail）紀念這段歷史。

•戶外活動天堂：該市以戶外育樂聞名，擁有32英里長的美國河單車徑（American River Bike Trail）以及佛爾森湖州立休閒區，提供泛舟、釣魚及健行等活動。

•淘金熱古鎮魅力：歷史悠久的薩特街（Sutter Street）保留了1850年代的建築，結合了復古購物、餐飲與歷史博物館，展現濃厚的歷史韻味。

•強大的經濟實力：佛爾森是重要的就業中心，失業率低於全美平均（4.5%）。科技巨頭英特爾（Intel） 是當地最大的僱主，此外還包括PowerSchool、美光科技（Micron）及各級公共與醫療體系。

目前佛爾森市正投入大量資金進行基礎設施與交通升級，包括擴建公園與小徑，該市的城堡公園（Castle Park）也預計於今年春季完成遊樂設施的更新。

佛爾森評選為加州最適合居住的地方。（Folsom市府網頁）
佛爾森評選為加州最適合居住的地方。（Folsom市府網頁）

世報陪您半世紀

加州 北卡羅來納州 德州

上一則

南加年味這裡找 吃喝玩樂迎金馬

下一則

冬季風暴席捲加州 雖有災情卻屬喜雨

延伸閱讀

美國首次空運微型核反應爐 展示快速核能部署能力

美國首次空運微型核反應爐 展示快速核能部署能力
加州這旅館的粉紅蛋糕 67年來始終未被遺忘

加州這旅館的粉紅蛋糕 67年來始終未被遺忘
CDC削減800萬撥款 衝擊金山愛滋預防

CDC削減800萬撥款 衝擊金山愛滋預防
加州每年丟棄衣物 總值近9900萬元

加州每年丟棄衣物 總值近9900萬元
加州很浪費 每年丟棄近億元衣物 亟需方便回收的法規

加州很浪費 每年丟棄近億元衣物 亟需方便回收的法規
加州博弈新規 牌局類博弈被禁 賭場恐大裁員 逾萬生計受影響

加州博弈新規 牌局類博弈被禁 賭場恐大裁員 逾萬生計受影響

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

2026-02-12 18:11
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
聯合航空爆重大疏失。(路透)

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

2026-02-13 14:07

超人氣

更多 >
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜
冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」

冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」