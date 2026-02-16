波莫那華社舉辦「金馬迎春慶典」領紅包、賞舞獅、享盛宴

參與者圍坐品嚐傳統「盆菜」盛宴，為節日增添團圓意涵。(記者啟鉻／攝影)

南加州 洛杉磯縣波莫那市華人 社區14日在市中心盛大舉辦策馬奔騰迎2026：多元文化金馬迎春慶典。當天適逢西方情人節 ，現場洋溢溫馨與喜氣，在濃厚年味中登場的傳統「盆菜」盛宴，更為節日增添團圓意涵。不少華裔與其他族裔長者齊聚一堂，共享佳餚、互道祝福，祝願農曆馬年吉祥如意。

慶典由財神爺派發紅包揭開序幕，緊接著舞龍舞獅翻騰起舞，鑼鼓喧天，熱鬧非凡。多位波莫那市民選官員也親臨現場，向華人社區拜年致意，展現城市對多元文化的支持與肯定。

主辦單位美國華人關愛協會（ACCA）創始人Linda Mok表示，新春慶典已舉辦多年，主要為推廣華人傳統文化，並促進與其他族群的交流互動。除豐富多元的舞台表演外，活動重頭戲之一便是極具歷史意義的「盆菜」盛宴，讓美食成為文化之間的橋樑。

盆菜源自擁有數百年歷史的「圍村」飲食文化，在美國主流節慶中相當罕見。其特色是將海鮮、肉類與各式蔬菜等上等食材層層堆疊於大盆之中，不僅色香味俱全，更象徵團圓、和諧與愛的分享。