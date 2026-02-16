河北外事辦訪美行程經洛 南加商會共敘美中情誼

我的頻道

記者劉子為／蒙特利公園市報導
河北省外事辦訪美團接受蒙特利公園市政府的表彰。左起：吳紹榮、郭嘉、楊安立、孫寧、黃靜。(主辦單位提供)

美國越南總商會日前舉辦歡迎晚宴，迎接中國河北省外事辦訪美代表團到訪洛杉磯，並與南加州多位華裔民選官員交流座談，盼深化中美經貿與文化往來。

河北省外事辦副主任孫寧指出，河北省與美國愛荷華州於1983年7月22日締結友好省州關係，是中美早期地方交流的重要案例，長年在農業、經濟、文化與教育領域保持合作。他表示，此行重點在愛荷華州交流經貿事務，途經洛杉磯也與僑界互動聯繫，並提前向大家致上春節祝福。

蒙特利公園市市長暨越南總商會最高顧問陳贊新表示，中美民間交流意義重大。商會將於3月31日至4月6日組織國際青少年研學團，前往中國河北省刑台學院交流學習與觀摩才藝演出，促進青年世代互動與理解。

越南總商會創會會長鄭偉民進一步說明，此行共有36名學生及五位教師參與，學生來自南加州多所大學，交流以歌舞才藝為主，期間將安排兩場演出，並前往北京參訪長城、頤和園等名勝古蹟，拓展國際視野。

蒙特利公園市市長楊安立表示，蒙市是新移民重要落腳點，華人社區活躍、餐飲文化興盛。她提到曾赴北京觀光，也期盼年底前有機會前往河北交流，持續推動城市間友誼。

晚宴最後，楊安立與蒙市市議員吳紹榮向訪問團頒發表揚狀，代表團則回贈字畫與手工藝品，象徵情誼延續。

蒙特利公園市 越南 加州

