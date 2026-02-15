我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

工作經驗換學分計畫 8年逾4萬學生獲益

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州社區大學逐步擴大學生以過往經驗換取學分的方式，但執行面仍面臨挑戰。圖為加州公共社區大學瑞德航 學院（Rio Hondo College）圖書館一隅。（本報檔案照）
加州社區大學逐步擴大學生以過往經驗換取學分的方式，但執行面仍面臨挑戰。圖為加州公共社區大學瑞德航 學院（Rio Hondo College）圖書館一隅。（本報檔案照）

LAist報導，里弗斯（Laylah Rivers）曾是美國陸軍傘兵，並在西海岸多家科技公司任職。然而，當31歲的她進入洛杉磯社區大學就讀時，她只是另一名「大一新生」，身旁的同學年紀幾乎只有她的一半。

所幸，西洛杉磯學院（West Los Angeles College）設有一項認可學生過往工作經驗的計畫。在里弗斯提供軍事成績單以及她在亞馬遜（Amazon）工作期間修習的電腦課程證明後，校方給予她七個學分，相當於免修兩門課。

自2017年以來，加州社區大學體系逐步擴大學生以過往經驗換取學分的方式，加州州長紐森（Gavin Newsom）亦將此列為優先政務，近年已批准超過3400萬美元的相關預算。加州社區大學總校長辦公室（Chancellor's Office）目標在2030年前，讓至少25萬名學生透過工作或其他「過往學習」獲取學分。今年1月，紐森更提議加碼3700萬美元投入該計畫。

然而，執行面仍面臨挑戰。由於許多學校仍沿用各自的內部系統追蹤學分轉換，尚無權威系統能顯示全州確切的受益人數。官方公開資訊顯示有4萬多名學生獲益，但負責督導該系統的高級顧問李（Samuel Lee）表示，真實數字可能是兩倍左右。

除了歷史悠久的高中AP(Advanced Placement)考試抵免外，現在的新趨勢是將「職業技能」轉化為學分。李坦言：「這對學校來說很新，進度不一，有的學校還在起步，有的則已駕輕就熟。」過去以退伍軍人為主，現在則擴及水電工程、急救、外語等數百種技能。

根據研究，僅僅幾個額外的抵免學分就能為學生節省超過1萬4000美元，且這些學生畢業的可能性更高。

儘管里弗斯在科技業已有年薪逾7萬美元的表現，但她發現，身為非裔女性，即便有13年經驗，職場升遷仍面臨「移動的球門」（標準不斷變動）挑戰。為了爭取管理職，她決定重返校園取得學位。

里弗斯表示，她入學一學期後才偶然得知可以抵免學分，並表示抵免學分應直接納入註冊流程，而不是讓學生自己去發掘。對此，西洛杉磯學院已從去年秋季起，規定諮詢師必須主動向學生介紹此制度。學術事務院長湯姆三浦（Allison Tom-Miura）強調：「這是一個重大的教育公平議題，幫助學生避免重複修讀他們早已掌握的課程？」

雖然加州議會已立法要求各校制定政策，但行政流程依然複雜：學生需提交證明，再由教授評估其資歷是否等同校內課程。目前，加州116所社區大學中，僅約半數積極參與李所推動的統一列表系統。

為了整合資源，加州去年通過預算，承諾向每所願意加入的社區大學提供5萬美元補助，條件是必須使用統一的數據系統，並主動篩選具備抵免資格的退伍軍人與新生。李表示，其目標並非強迫學校趕上期限，而是提供足夠的資金與支持，讓這項惠民政策落實到每一位學生身上。

世報陪您半世紀

加州 洛杉磯 紐森

上一則

華女八年等到匿名捐腎 術後兩天下床走路 醫稱奇蹟

下一則

防腐劑BHA有致癌風險？FDA重啟評估

延伸閱讀

加州政府補助加強掃蕩零售竊盜 2年逮2.9萬人 追回贓物達2.26億元

加州政府補助加強掃蕩零售竊盜 2年逮2.9萬人 追回贓物達2.26億元
加強掃蕩零售竊盜案 2年逮近3萬人

加強掃蕩零售竊盜案 2年逮近3萬人
紐森提拔 金山副市府律師拉德斯任阿縣高院法官

紐森提拔 金山副市府律師拉德斯任阿縣高院法官
遠距辦公vs.返辦公室 州議會槓上紐森

遠距辦公vs.返辦公室 州議會槓上紐森
加州第一夫人西貝爾 轟矽谷科技巨頭右傾「非常危險」

加州第一夫人西貝爾 轟矽谷科技巨頭右傾「非常危險」
新書披露親身經歷 罹癌母安樂死 加州州長紐森在側：痛苦回憶

新書披露親身經歷 罹癌母安樂死 加州州長紐森在側：痛苦回憶

熱門新聞

華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06
加州、華盛頓州富人正湧入拉斯維加斯亨德森。(谷歌地圖)

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

2026-02-10 21:59
加州一項擬議讓60歲以上自住房屋主免繳房產稅提案，已獲州務卿核准進入連署階段，最快可於今年11月交付選民公投。（路透）

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

2026-02-10 14:00
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

2026-02-12 18:11

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了