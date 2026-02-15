工作經驗換學分計畫 8年逾4萬學生獲益

加州社區大學逐步擴大學生以過往經驗換取學分的方式，但執行面仍面臨挑戰。圖為加州公共社區大學瑞德航 學院（Rio Hondo College）圖書館一隅。（本報檔案照）

LAist報導，里弗斯（Laylah Rivers）曾是美國陸軍傘兵，並在西海岸多家科技公司任職。然而，當31歲的她進入洛杉磯 社區大學就讀時，她只是另一名「大一新生」，身旁的同學年紀幾乎只有她的一半。

所幸，西洛杉磯學院（West Los Angeles College）設有一項認可學生過往工作經驗的計畫。在里弗斯提供軍事成績單以及她在亞馬遜（Amazon）工作期間修習的電腦課程證明後，校方給予她七個學分，相當於免修兩門課。

自2017年以來，加州 社區大學體系逐步擴大學生以過往經驗換取學分的方式，加州州長紐森 （Gavin Newsom）亦將此列為優先政務，近年已批准超過3400萬美元的相關預算。加州社區大學總校長辦公室（Chancellor's Office）目標在2030年前，讓至少25萬名學生透過工作或其他「過往學習」獲取學分。今年1月，紐森更提議加碼3700萬美元投入該計畫。

然而，執行面仍面臨挑戰。由於許多學校仍沿用各自的內部系統追蹤學分轉換，尚無權威系統能顯示全州確切的受益人數。官方公開資訊顯示有4萬多名學生獲益，但負責督導該系統的高級顧問李（Samuel Lee）表示，真實數字可能是兩倍左右。

除了歷史悠久的高中AP(Advanced Placement)考試抵免外，現在的新趨勢是將「職業技能」轉化為學分。李坦言：「這對學校來說很新，進度不一，有的學校還在起步，有的則已駕輕就熟。」過去以退伍軍人為主，現在則擴及水電工程、急救、外語等數百種技能。

根據研究，僅僅幾個額外的抵免學分就能為學生節省超過1萬4000美元，且這些學生畢業的可能性更高。

儘管里弗斯在科技業已有年薪逾7萬美元的表現，但她發現，身為非裔女性，即便有13年經驗，職場升遷仍面臨「移動的球門」（標準不斷變動）挑戰。為了爭取管理職，她決定重返校園取得學位。

里弗斯表示，她入學一學期後才偶然得知可以抵免學分，並表示抵免學分應直接納入註冊流程，而不是讓學生自己去發掘。對此，西洛杉磯學院已從去年秋季起，規定諮詢師必須主動向學生介紹此制度。學術事務院長湯姆三浦（Allison Tom-Miura）強調：「這是一個重大的教育公平議題，幫助學生避免重複修讀他們早已掌握的課程？」

雖然加州議會已立法要求各校制定政策，但行政流程依然複雜：學生需提交證明，再由教授評估其資歷是否等同校內課程。目前，加州116所社區大學中，僅約半數積極參與李所推動的統一列表系統。

為了整合資源，加州去年通過預算，承諾向每所願意加入的社區大學提供5萬美元補助，條件是必須使用統一的數據系統，並主動篩選具備抵免資格的退伍軍人與新生。李表示，其目標並非強迫學校趕上期限，而是提供足夠的資金與支持，讓這項惠民政策落實到每一位學生身上。