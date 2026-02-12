南加鮑爾迪峰山難率 堪比聖母峰

鮑爾迪峰（Mount Baldy）的雪景。 (谷歌地圖)

許多登山者死於南加州 這座山峰，公共安全官員最近將其與埃佛勒斯峰（Mount Everest）相提並論。

埃佛勒斯峰在中文裡又稱聖母峰或珠穆朗瑪峰，SFGATE報導，在 1 月的新聞發布中，聖伯納汀諾縣警局將洛杉磯縣的最高點，海拔10064呎的鮑爾 迪峰（Mount Baldy，一稱禿頂山），與介於尼泊爾 （Nepal）和西藏邊界的著名山峰、海拔 29032 呎的珠穆朗瑪峰進行了比較。

為了警示民眾鮑爾迪山冬季持續存在的危險，局長辦公室以珠穆朗瑪峰和鮑爾迪山的死亡人數對比為例。去年12月，鮑爾迪山一天之內就發生了三起死亡事件。警長辦公室統計，2016年至2025年間，鮑爾迪山共有23人死亡，而同期珠穆朗瑪峰的死亡人數為64人。警長辦公室也指出，在這十年間，鮑爾迪山共進行了345次搜救行動。

「本局每年都要參與如此頻繁的救援行動，而那些負責維護遊客安全的人員卻對鮑爾迪山的情況漠不關心，這必須引起重視。過去幾年，我們部門一直在努力促使聯邦林務局更多地參與到鮑爾迪山的遊客安全保障工作中來。」

今年鮑爾迪山冬季的致命事故讓政府官員、登山愛好者和社群媒體上的網友們都忙著想辦法減少這座山峰的死亡人數。然而，試圖將這座山與其他著名山峰進行比較，反而凸顯了鮑爾迪山面臨的獨特挑戰：數百萬人居住在山腳附近，而且夏季和冬季的氣候條件截然不同。

登山教練阿內特（Alan Arnette）表示，警局統計的珠穆朗瑪峰死亡人數為64人是準確的。阿內特曾於2011年登頂珠峰，並在維護一個記錄珠峰登頂嘗試、成功登頂和死亡人數的「巨型電子表格」。但試圖將珠峰和鮑爾迪山的死亡人數直接比較卻並非易事。

首先，攀登珠穆朗瑪峰的人遠少於攀登鮑爾迪山的，這意味著珠峰的死亡率遠高於鮑爾迪山。據阿內特稱，去年共有560人付費攀登珠穆朗瑪峰，但美國林務局並未統計鮑爾迪山地區的登山客人數。登山專家表示，冬季攀登高山必須有充分的準備，不可一時興起就出發。