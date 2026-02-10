加州DROP平台啟用 居民可申請刪除個資

加州隱私保護局推出「刪除申請與選擇退出平台」（DROP），提供居民申請刪除個人資料的線上管道，讓使用者可透過單一平台拒絕數據仲介公司販售個資。（截至DROP官網首頁）

加州 今年元旦開始，啟用全美首創的「刪除申請與選擇退出平台」（Delete Request and Opt-out Platform，簡稱DROP），讓居民能透過單一平台，向超過500家已登記的數據仲介公司申請刪除個資。有專家指出，希望此舉能減少垃圾郵件與簡訊干擾，並降低敏感資訊遭演算法利用的風險。

根據規定，民眾可登入DROP官網（privacy.ca.gov/drop），依指示完成身分驗證與帳戶建立，便可提出刪除個資請求。平台提供兩種驗證方式：一是輸入姓名、出生日期、地址及電話或電子郵件，以接收驗證碼；另一則是透過login.gov帳號登入，並上傳護照 、駕照或州核發身分證明。完成驗證後，使用者須再次填寫姓名、生日、郵遞區號及聯絡方式，並可補充曾使用的舊姓名（如婚前姓氏）等，藉此提升資料比對準確率。DROP網站強調：「提供的資訊愈完整，愈能確保刪除成功。」

此外，平台亦設有欄位，可輸入行動裝置廣告識別碼（Mobile Advertising ID）、連網電視ID或車輛識別碼（VIN），以利更全面刪除個資。不過這些識別碼非每人皆知，網站也允許使用者後續再補登。雖然DROP平台現已開放使用，但數據仲介業者8月1日起才開始執行刪除作業，並應在每筆申請45日內完成處理。若違反規定，將被處每日200美元罰款。若申請人搬家、更換電話或購車後個資有變，也可隨時更新帳戶資料，重新提出刪除要求。

根據規範，DROP涵蓋的刪除範圍，包括網購紀錄、瀏覽行為、職場資料、IP位址，以及敏感個資如社安號、護照號、駕照資訊、精準地理位置、健康與性向資料等；甚至涵蓋資料仲介對使用者的推估喜好（inferred preferences），如可能感興趣的商品與服務。不過，該平台僅適用已在加州登記的數據仲介公司，且車輛與不動產所有權、公信力機構的信用評分等公開紀錄，不在刪除範圍內。