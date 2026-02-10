加州國家公園招募志工 免費入住有津貼

我的頻道

編譯組／綜合報導
位在加州的國家公園正招募「度假旅遊」管理員。（取自國家森林服務局網頁）
Record Searchlight報導， 您是否曾夢想讓每年的加州露營之旅延長到整個夏季？這個願望即將成真，而且您甚至還能因此獲得報酬。

美國土地管理局、國家公園管理局及美國林務署正公開招募2026年夏季加州各地的營地志工。職缺涵蓋鷹湖（Eagle Lake）、皮特河（Pit River）沿岸，以及拉森（Lassen）、優勝美地（Yosemite）與太浩湖（Tahoe）等熱門景點；此外，部分加州州立公園亦有營地管理員（Camp Host）職缺釋出。

加州土地管理局發言人普魯伊姆（Jesse Pluim）表示，雖然BLM正職員工負責營地維護，但仍需仰賴「營地管理員」長駐現場，為遊客提供協助並擔任親善窗口。這項志工計畫在加州已行之有年，各辦事處會針對轄下營地的特性對志工進行專業培訓。

蘇珊維爾（Susanville）土地管理局戶外休閒規畫師貝爾斯（Stan Bales）指出，民眾可以選擇擔任一個季度的管理員，或將其視為一種「遊牧生活」：在全美不同營地間巡迴服務。許多管理員會在北加州度過夏季，待冬季來臨時再遷往南加州的沙漠地區或其他有需求的營地。

營地管理員的主要職責是迎接抵達的遊客，並提供相關資訊，包括釣魚規範及水源位置。此外，管理員還需負責清潔營地洗手間、補給物資，並更新公告欄資訊。

土地管理局表示，管理員通常在服務期間居住於自備的露營車（RV）中，並須接受職前培訓。土地管理局提供免費停泊位，並在條件允許的場地提供免費電力、水源及排汙設施。部分職位會提供小額津貼，以協助補貼生活開支。

貝爾斯提到，管理員的生活形態各異，有人僅靠簡易拖車過著原始生活，也有人開著配備太陽能板、電視及各項設施的豪華露營車進駐。

然而，住在營地並非全然悠閒。正如一般露營一樣，野外生活面臨物資受限的挑戰，前往就醫、藥局或超市通常需要一段車程。以沙斯達縣（Shasta County）東部的皮特河營地為例，該處甚至沒有手機訊號。此外，清潔公共廁所也是這份工作的必經流程。

欲了解更多全美聯邦營地管理員職缺資訊，請至volunteer.gov/s 查詢；州立公園志工職位則可參考 parks.ca.gov。

