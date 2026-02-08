我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

加州彩券局官員警告：假冒中獎通知詐騙日增

編譯陳盈霖／綜合報導
加州彩券局提醒民眾小心「樂透詐騙」，只向加州超過2萬3000家授權零售商購買彩券或樂透。（美聯社）
加州彩券局提醒民眾小心「樂透詐騙」，只向加州超過2萬3000家授權零售商購買彩券或樂透。（美聯社）

KTLA 5電視台報導，加州彩券局官員6日警告民眾，近期出現愈來愈多彩券詐騙案，企圖竊取金錢或個資，手法包括「假冒中獎通知」等，民眾務必小心謹慎。

彩券局新聞稿指出，常見的詐騙方式之一，是透過突如其來、看起來相當正式的電郵、電話簡訊，恭喜收件人中了加州樂透獎項。「其中一種情境是，有人假冒彩券局官員，聲稱需先支付稅金、處理費或其他費用，才能領取獎金。詐騙者往往會施壓受害者，要求立即行動。」新聞稿強調：「這些都是詐騙。」

彩券局提醒民眾注意以下事項：加州彩券局從不收取任何領獎稅金或手續費，也不會要求提前付款；彩券官員不會在中獎者尚未提交正式領獎申請表前，主動聯繫告知中獎；未購買樂透遊戲者，不可能中獎；切勿向任何自稱彩券官員者透露信用卡資料、銀行帳號、社安號或其他敏感個資；民眾只向加州超過2萬3000家授權零售商購買彩券或樂透，樂透遊戲並未合法透過網路或手機應用程式販售；公民身分不影響在授權實體零售商購買彩券後的中獎或領獎資格。

官員指出，合法的獎項只能在玩家實際購買彩券，提交正式領獎申請表後才能領取。若懷疑遭遇詐騙，可撥打加州彩券局800‑568‑8379或電郵[email protected]

加州 詐騙 零售商

上一則

太平洋交響樂團愛宴新年音樂會 2月21日登場

下一則

高鐵穿過如「滅鎮」 沙夫特居民怒吼

延伸閱讀

加州乾暖將結束 所幸超級盃時不會下雨

加州乾暖將結束 所幸超級盃時不會下雨
住房成本、個人所得稅…16項壓力推升 加州生活成本狂飆

住房成本、個人所得稅…16項壓力推升 加州生活成本狂飆
至少5州擬削減或取消房產稅 加州方向引關注

至少5州擬削減或取消房產稅 加州方向引關注
喜迎馬年 生肖馬雕塑亮相加州社區超市

喜迎馬年 生肖馬雕塑亮相加州社區超市
加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨
不僅火災 加州議會提案要求FAIR計畫擴大承保範圍

不僅火災 加州議會提案要求FAIR計畫擴大承保範圍

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

2026-02-06 20:22
每隻大肉蟹約兩磅，可嘗試各種吃法。（記者邵敏／攝影）

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

2026-02-03 21:32

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能