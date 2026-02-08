加州彩券局官員警告：假冒中獎通知詐騙日增

加州彩券局提醒民眾小心「樂透詐騙」，只向加州超過2萬3000家授權零售商購買彩券或樂透。（美聯社）

KTLA 5電視台報導，加州 彩券局官員6日警告民眾，近期出現愈來愈多彩券詐騙 案，企圖竊取金錢或個資，手法包括「假冒中獎通知」等，民眾務必小心謹慎。

彩券局新聞稿指出，常見的詐騙方式之一，是透過突如其來、看起來相當正式的電郵、電話簡訊，恭喜收件人中了加州樂透獎項。「其中一種情境是，有人假冒彩券局官員，聲稱需先支付稅金、處理費或其他費用，才能領取獎金。詐騙者往往會施壓受害者，要求立即行動。」新聞稿強調：「這些都是詐騙。」

彩券局提醒民眾注意以下事項：加州彩券局從不收取任何領獎稅金或手續費，也不會要求提前付款；彩券官員不會在中獎者尚未提交正式領獎申請表前，主動聯繫告知中獎；未購買樂透遊戲者，不可能中獎；切勿向任何自稱彩券官員者透露信用卡資料、銀行帳號、社安號或其他敏感個資；民眾只向加州超過2萬3000家授權零售商 購買彩券或樂透，樂透遊戲並未合法透過網路或手機應用程式販售；公民身分不影響在授權實體零售商購買彩券後的中獎或領獎資格。

官員指出，合法的獎項只能在玩家實際購買彩券，提交正式領獎申請表後才能領取。若懷疑遭遇詐騙，可撥打加州彩券局800‑568‑8379或電郵[email protected]。