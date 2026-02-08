我的頻道

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

加州高鐵新構想 擬連接優勝美地

編譯廖宜怡╱綜合報導
加州高鐵的最新計畫是連接優勝美地國家公園。（美聯社）
加州高鐵的最新計畫是連接優勝美地國家公園。（美聯社）

麥賽德（Merced）市府領導人正在考慮一個關於加州高鐵（California High-Speed Rail）的新想法：跳過其市中心，讓高鐵連接優勝美地國家公園（Yosemite National Park）。

舊金山紀事報報導，在建設成本飆漲、川普政府去年又取消加州高鐵40億美元經費的情況下，加州高鐵管理局（California High Speed Rail Authority）執行長喬德里（Ian Choudri）開始尋求私人投資。同時，專案規畫者和政策制定者也為這條最初目的在連接南北加州、為往返兩地的商務旅客提供便利的鐵路，構思了不同的未來發展方向。

加州高鐵計畫於2008年公投獲批准，當時估計總成本約330億美元，預計2020年完工。隨著時間推進，預算已增至約890億~1280億美元（不含未來通貨膨脹）。原計畫擬建設橫跨加州的高速鐵路，連結舊金山灣區與洛杉磯，長程將延伸至首府沙加緬度及聖地牙哥，全程約800英里。現階段中央谷地是主要施工區域，預估2032-2033年間中央谷地路段可能最早開始營運。

麥賽德的新方案，將使預定的高鐵車站，從麥賽德人口中心移到偏遠地區，高鐵列車將不再駛入餐廳和商店聚集的樞紐地帶，而是往東南方移4英里，來到一條目前兩旁是果園和一座廢棄批發倉庫的鄉村公路。這個想法與城市規畫師原先想在高鐵車站周邊進行開發，或是將中谷地區居民與灣區就業市場相連接的願景有所出入。

與此同時，加州高鐵官員為了嘗試節省至少10億美元的成本、加快建設進度，放棄了一項將麥賽德地區完全排除在外的更新方案，去年秋季也已開始在麥賽德郊區為高鐵車站尋找適當位址。

麥賽德市長賽拉托（Matthew Serratto）表示，在麥賽德縣非建制區（unincorporated area）新建車站，可以實現所有目標。

賽拉托對舊金山紀事報表示，新車站預定地毗鄰Campus Parkway和99號公路，距離通往優勝美地國家公園的140公路也很近，當地交通部門還可以增設公車站，接送遊客往返火車站和健行步道出入口。他說：「這個車站可以命名為麥賽德-優勝美地車站。」

對曾經在通往優勝美地的蜿蜒山路上駕車的人來說，乘坐公共交通工具前往此一知名國家公園聽起來更可怕。一些戶外活動愛好者表示，他們非常歡迎能有更快、更安全的交通方式可以前往優勝美地。因此，將麥賽德打造為通往優勝美地國家公園的門戶，並以高鐵做為主要的交通方式，成為加州高鐵最新的品牌形象策略。

高鐵管理局人員估計，由於新預定地位置較為偏遠，建設和政治因素都會簡單許多，因此有辦法節省10億美元。此外，與市中心不同，新地點無需建造高架軌道，管理局也不必徵用和拆除整個街區的建築物和商店，更不必應付社區的抗議。

高鐵 加州 優勝美地

高鐵延伸宜蘭 民團不滿環評提訴願 鄉親叫陣喊「要高鐵」

加州乾暖將結束 所幸超級盃時不會下雨

住房成本、個人所得稅…16項壓力推升 加州生活成本狂飆

喜迎馬年 生肖馬雕塑亮相加州社區超市

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

