我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

至少5州擬削減或取消房產稅 加州方向引關注

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著房產稅帳單的支付額攀升，多個州的州長或議員均在考量削減甚至取消房產稅方案。（路透）
隨著房產稅帳單的支付額攀升，多個州的州長或議員均在考量削減甚至取消房產稅方案。（路透）

根據房地產網站Realtor.com報導，隨著房產稅支付額攀升，以及州財政收入日益增加，一些州的州長或立法議員正在考慮大幅削減，甚至完全取消房產稅的勇猛方案。他們認為，財政盈餘和稅制改革能夠緩和選民的不滿，同時又不會對地方財政造成巨大損失。加州是否跟進，引發關注。

這些正在考慮大減或取消房產稅的州包括北達科他州喬治亞州、佛羅里達州、德州和印第安納州。

Realtor.com高級經濟學家伯納（Joel Berner）表示：「有些州（如德州）的房產稅率很高，不受選民歡迎，尤其是該州幾乎每年都有財政盈餘。其餘各州的房屋應稅價值都大幅上漲，導致房產稅負擔加重。」

在北達科他州，州長阿姆斯特朗（Kelly Armstrong）提議，動用州財政總基金約4.83億美元及石油稅儲蓄帳戶的未來收益，以實現在十年內逐步抵銷並最終取消大多數房主的房產稅。計畫首先擴大主要住宅的稅收豁免，每年每戶獲減免的房產稅可達至1550美元。

喬治亞州共和黨州議員建議在2032年前，逐步取消大部分房產稅。首先由州投入10億美元用於降低現行稅收，到2031年把自住房產免稅額從5000美元，增加至15萬美元，並在隔年取消大部分剩餘的房產稅。為彌補稅收損失，地方政府將直接向房主收取不同的服務費如垃圾收集、雨水管理和消防費用，而其他項目費用如基礎設施或學校改造，則須先獲選民批准。

佛羅里達州議員正在就取消或減免房產稅問題，考量六項以上的提案，期能逐步取消或降低主要住宅的房產稅。但這引來憂慮，稅務基金會（Tax Foundation）指出，如果用銷售稅來彌補房產稅收入的損失，平均稅率將從7.02%增至15.34%，而隨著納稅人行為改變，這數字的差距很可能更大。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）正在推動取消學校房產稅。此前，該州已採取了多年的減稅措施，例如壓縮稅率和擴大自住宅地的免稅額。他現建議利用州預算盈餘以暫時降低這些稅收，然而，議員們仍在討論如何以長期方案彌補學校資金的損失。

印第安納州的HB 1288法案擬於2026年12月31日後，逐步取消有形財產稅，並於2027年徹底取消房產稅。稅收損失將透過擴大銷售稅及使用稅的徵收範圍（涵蓋大部分服務業）來彌補，所得收益將透過地方政府的共享基金重新分配。

美國住房負擔能力一直受到關注。彭博社周二（2日）報導，為應對此一危機，房屋建築商正在起草一項提案，計畫興建近100萬套「川普住宅」，透過數十億美元私人資本支持的「房屋擁置路徑」，銷售入門級住宅。

美國的房價不斷上漲，加上抵押貸款利率高企，令許多欲購屋者不敢入市。2025年是美國房地產市場表現低迷的第四年，銷售額維持在30年來的新低。

德州 北達科他州 喬治亞州

上一則

美國福建總商會春晚 200人同歡

下一則

影城市驚悚房產詐案 1受害者遭溶屍1自殺

延伸閱讀

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨
幸運加州迎馬年 生肖馬雕塑亮相社區超市　

幸運加州迎馬年 生肖馬雕塑亮相社區超市　
體育博彩違加州州法 球迷竟能輕易玩 1年總花費達2億

體育博彩違加州州法 球迷竟能輕易玩 1年總花費達2億
喬治亞州甘斯維爾台商會餐敘

喬治亞州甘斯維爾台商會餐敘
不僅火災 加州議會提案要求FAIR計畫擴大承保範圍

不僅火災 加州議會提案要求FAIR計畫擴大承保範圍
加州國會選區重畫案 最高法院放行 共和黨盼續掌控眾院盤算受挫

加州國會選區重畫案 最高法院放行 共和黨盼續掌控眾院盤算受挫

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為嫌犯在公路上開槍。（取自達拉斯警局X）

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28
每隻大肉蟹約兩磅，可嘗試各種吃法。（記者邵敏／攝影）

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

2026-02-03 21:32

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買