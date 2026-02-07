至少5州擬削減或取消房產稅 加州方向引關注

隨著房產稅帳單的支付額攀升，多個州的州長或議員均在考量削減甚至取消房產稅方案。（路透）

根據房地產網站Realtor.com報導，隨著房產稅支付額攀升，以及州財政收入日益增加，一些州的州長或立法議員正在考慮大幅削減，甚至完全取消房產稅的勇猛方案。他們認為，財政盈餘和稅制改革能夠緩和選民的不滿，同時又不會對地方財政造成巨大損失。加州是否跟進，引發關注。

這些正在考慮大減或取消房產稅的州包括北達科他州 、喬治亞州 、佛羅里達州、德州 和印第安納州。

Realtor.com高級經濟學家伯納（Joel Berner）表示：「有些州（如德州）的房產稅率很高，不受選民歡迎，尤其是該州幾乎每年都有財政盈餘。其餘各州的房屋應稅價值都大幅上漲，導致房產稅負擔加重。」

在北達科他州，州長阿姆斯特朗（Kelly Armstrong）提議，動用州財政總基金約4.83億美元及石油稅儲蓄帳戶的未來收益，以實現在十年內逐步抵銷並最終取消大多數房主的房產稅。計畫首先擴大主要住宅的稅收豁免，每年每戶獲減免的房產稅可達至1550美元。

喬治亞州共和黨州議員建議在2032年前，逐步取消大部分房產稅。首先由州投入10億美元用於降低現行稅收，到2031年把自住房產免稅額從5000美元，增加至15萬美元，並在隔年取消大部分剩餘的房產稅。為彌補稅收損失，地方政府將直接向房主收取不同的服務費如垃圾收集、雨水管理和消防費用，而其他項目費用如基礎設施或學校改造，則須先獲選民批准。

佛羅里達州議員正在就取消或減免房產稅問題，考量六項以上的提案，期能逐步取消或降低主要住宅的房產稅。但這引來憂慮，稅務基金會（Tax Foundation）指出，如果用銷售稅來彌補房產稅收入的損失，平均稅率將從7.02%增至15.34%，而隨著納稅人行為改變，這數字的差距很可能更大。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）正在推動取消學校房產稅。此前，該州已採取了多年的減稅措施，例如壓縮稅率和擴大自住宅地的免稅額。他現建議利用州預算盈餘以暫時降低這些稅收，然而，議員們仍在討論如何以長期方案彌補學校資金的損失。

印第安納州的HB 1288法案擬於2026年12月31日後，逐步取消有形財產稅，並於2027年徹底取消房產稅。稅收損失將透過擴大銷售稅及使用稅的徵收範圍（涵蓋大部分服務業）來彌補，所得收益將透過地方政府的共享基金重新分配。

美國住房負擔能力一直受到關注。彭博社周二（2日）報導，為應對此一危機，房屋建築商正在起草一項提案，計畫興建近100萬套「川普住宅」，透過數十億美元私人資本支持的「房屋擁置路徑」，銷售入門級住宅。

美國的房價不斷上漲，加上抵押貸款利率高企，令許多欲購屋者不敢入市。2025年是美國房地產市場表現低迷的第四年，銷售額維持在30年來的新低。