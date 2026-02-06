不只咖啡因 抹茶、能量飲也可能害你睡不好

影響睡眠的常見原因包括寵物或家人夜間干擾、街道噪音、室內溫度過高或光線過亮，以及部分藥物副作用。（示意圖取自Pexels）

美國約有三分之一成年人，未能達到建議的睡眠時數。專家指出，成年人每晚理想的「不中斷睡眠」應介於七至八小時；但現實中，許多人長期睡眠不足，原因不僅與壓力或生活環境有關，飲食習慣也可能是關鍵因素之一。

根據生活資訊網站Parade報導，影響睡眠的常見原因，包括寵物 或家人夜間干擾、街道噪音、室內溫度過高或光線過亮，以及部分藥物副作用。此外，咖啡 因被公認為影響睡眠的主要因素之一。專家提醒，若在下午或傍晚後仍飲用咖啡、抹茶、能量飲料，甚至食用巧克力，都可能讓人難以入睡，或降低睡眠品質。

除了咖啡因，部分食物也可能透過引發胃酸逆流影響睡眠，包括番茄醬、薄荷茶、糖果、柑橘類水果、辛辣食物及碳酸飲料。專家指出，胃酸逆流造成的不適感，常讓人難以入眠或在夜間頻繁醒來。

不過，即使避開咖啡因與胃酸逆流問題，仍可能有一項飲食習慣在無意間干擾睡眠—酒精。神經科醫師暨睡眠專家Anne Marie Morse表示，酒精是最常被民眾當作助眠工具的物質，因為飲酒後容易產生倦意，但這種效果並不等於良好睡眠。

她指出，酒精會抑制快速動眼期（REM）睡眠，而該階段與記憶、情緒調節及情緒穩定密切相關。2025年刊登於「Sleep Medicine Reviews」的研究也顯示，酒精攝取量越高，REM睡眠受干擾的程度越明顯。雖然酒精可能讓人較快入睡，但整體睡眠會變得較淺，夜間更容易醒來，加上其利尿作用，也會增加夜間如廁次數。此外，酒精放鬆上呼吸道肌肉，可能增加打鼾與睡眠呼吸中止症風險。

不少人認為，只要不是睡前飲酒影響不大，但專家提醒，即使在傍晚或晚餐時飲酒，仍可能影響夜間睡眠。人體平均每小時只能代謝一個標準酒精單位，若飲酒量偏多，入睡時體內仍可能殘留酒精或出現刺激反應。再加上實際飲酒量常高於「標準一杯」，影響往往被低估。

專家建議，若習慣以酒精放鬆，可改以無酒精飲品或草本茶取代，並搭配腹式呼吸、冥想、輕度伸展，睡前調暗燈光、遠離螢幕，有助身心進入休息狀態。