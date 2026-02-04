我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立春養生首重養肝 中醫授「綠、酸、辛」吃法健康一整年

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

加州擬補助電動車僅限首購族 購買當下可直接折抵

編譯陳盈霖／綜合報導
加州州長紐森（Gavin Newsom）提出一項全新電動車回饋方案。（路透）
加州州長紐森（Gavin Newsom）提出一項全新電動車回饋方案。（路透）

InsideEvs報導，面對聯邦電動車（EVs）補助縮水之際，加州州長紐森（Gavin Newsom）提出一項全新電動車回饋政策，計畫投注2億美元資金，補助「首次購買電動車」消費者，涵蓋新車與符合特定條件的二手車，讓他們「購買當下直接折抵」。目前該計畫尚未公布具體細節，但該政策要求汽車製造商需與州政府配合補助，也就是「一比一」出資，等於讓補助金額直接加倍。

加州空氣資源委員會說明該計畫表示，這項補助將於汽車銷售當下直接扣抵，藉此降低消費者前期成本，避免執行上有所延誤。該計畫適用於首次購買零排放車輛（zero-emission vehicles，ZEV）的加州居民，不論是購買或租賃新的輕型零排放車款，或購買符合條件的二手車，讓消費者更可負擔。該計畫將有助確保零排放車輛市場持續成長，進而促進創新、改善公共健康，強化加州在邁向零排放運輸轉型上的領導地位。

而原本就擁有電動車的車主，將不符合申請資格。對此加州空氣資源委員會一名發言人回覆InsideEvs的電子郵件中寫道：「將補助資格限制在首購族，有助透過引入新用戶擴大電動車市場。研究顯示，一旦消費者轉而使用零排放車輛，通常就不會在回頭使用汙染較高的汽油或柴油車。」換句話說，將補助資金轉向開發新的電動車買家，對推動整體電動化效果，可能遠勝於補助某些已擁有第七輛特斯拉（Tesla）的車主。

美國電動車就業聯盟執行長，長期支持電動車發展的墨菲（Mike Murphy）公開肯定這項計畫。他在聲明中表示，「州長這項聰明且務實的計畫，對美國電動車就業、潔淨空氣，及美國汽車製造產業競爭力而言，都是一大勝利，尤其是中國當前正毫不手軟、試圖全面主宰全球汽車產業的現況下。」

至於這項措施是否足以在實質上推動零排放車輛銷售成長，目前仍未知，加州也尚未公布每輛車最終可得到的補助金額度。事實上，若加州試圖完全取代國會去年取消7500美元聯邦電動車稅額地免，2億美元資金其實遠遠不夠。這筆錢恐只能支援不到2萬7000輛電動車銷售，甚至不到加州一個月零排放車銷售量。僅在2025年，加州就售出超過40萬8000輛電動車、油電車或氫能車。當然，讓車廠分擔一半補助成本，確實能在一定程度上緩解此問題。

加州也同時表示，將對可補助車輛設定價格上限，並與最初「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）規定一致：轎車與跨界休旅車（crossovers）上限為5萬5000美元，大型卡車與SUV為8萬美元。

目前上述計畫僅是提案，正式上路前，加州還需進一步敲定細節，同時取得州議會最終批准。

電動車 加州 二手車

上一則

大灣區企業家講座 林達堅：隨身帶公民證件防ICE臨檢

下一則

警方派臥底探員暗查按摩院 逮捕2華女

延伸閱讀

涉性侵數千女 前洛加大醫師捏乳+摸私處 定罪被推翻

涉性侵數千女 前洛加大醫師捏乳+摸私處 定罪被推翻
FBI搜賭城民宅 屋主疑涉中國人非法實驗室

FBI搜賭城民宅 屋主疑涉中國人非法實驗室
克服重大難關…特斯拉量產乾電極 電池成本有望大減

克服重大難關…特斯拉量產乾電極 電池成本有望大減
歐洲銷售續挫 特斯拉推新款Model Y定價4萬1990美元

歐洲銷售續挫 特斯拉推新款Model Y定價4萬1990美元
馬漢參選加州州長 學者：攪亂選情 造成低支持候選人壓力

馬漢參選加州州長 學者：攪亂選情 造成低支持候選人壓力
加州地震群惹恐慌 科學家：不會導致大地震

加州地震群惹恐慌 科學家：不會導致大地震

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
案發後，華人母女賈佳和Ruby Meng葬禮現場。（記者張宏／攝影）

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

2026-01-29 14:39
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為嫌犯在公路上開槍。（取自達拉斯警局X）

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07
加州生活成本高於全美平均，退休準備金也依地區不同而異。（取自Visit California網頁）

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

2026-01-28 13:27
事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28
南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗