加州擬補助電動車僅限首購族 購買當下可直接折抵

加州州長紐森（Gavin Newsom）提出一項全新電動車回饋方案。（路透）

InsideEvs報導，面對聯邦電動車 （EVs）補助縮水之際，加州 州長紐森（Gavin Newsom）提出一項全新電動車回饋政策，計畫投注2億美元資金，補助「首次購買電動車」消費者，涵蓋新車與符合特定條件的二手車 ，讓他們「購買當下直接折抵」。目前該計畫尚未公布具體細節，但該政策要求汽車製造商需與州政府配合補助，也就是「一比一」出資，等於讓補助金額直接加倍。

加州空氣資源委員會說明該計畫表示，這項補助將於汽車銷售當下直接扣抵，藉此降低消費者前期成本，避免執行上有所延誤。該計畫適用於首次購買零排放車輛（zero-emission vehicles，ZEV）的加州居民，不論是購買或租賃新的輕型零排放車款，或購買符合條件的二手車，讓消費者更可負擔。該計畫將有助確保零排放車輛市場持續成長，進而促進創新、改善公共健康，強化加州在邁向零排放運輸轉型上的領導地位。

而原本就擁有電動車的車主，將不符合申請資格。對此加州空氣資源委員會一名發言人回覆InsideEvs的電子郵件中寫道：「將補助資格限制在首購族，有助透過引入新用戶擴大電動車市場。研究顯示，一旦消費者轉而使用零排放車輛，通常就不會在回頭使用汙染較高的汽油或柴油車。」換句話說，將補助資金轉向開發新的電動車買家，對推動整體電動化效果，可能遠勝於補助某些已擁有第七輛特斯拉（Tesla）的車主。

美國電動車就業聯盟執行長，長期支持電動車發展的墨菲（Mike Murphy）公開肯定這項計畫。他在聲明中表示，「州長這項聰明且務實的計畫，對美國電動車就業、潔淨空氣，及美國汽車製造產業競爭力而言，都是一大勝利，尤其是中國當前正毫不手軟、試圖全面主宰全球汽車產業的現況下。」

至於這項措施是否足以在實質上推動零排放車輛銷售成長，目前仍未知，加州也尚未公布每輛車最終可得到的補助金額度。事實上，若加州試圖完全取代國會去年取消7500美元聯邦電動車稅額地免，2億美元資金其實遠遠不夠。這筆錢恐只能支援不到2萬7000輛電動車銷售，甚至不到加州一個月零排放車銷售量。僅在2025年，加州就售出超過40萬8000輛電動車、油電車或氫能車。當然，讓車廠分擔一半補助成本，確實能在一定程度上緩解此問題。

加州也同時表示，將對可補助車輛設定價格上限，並與最初「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）規定一致：轎車與跨界休旅車（crossovers）上限為5萬5000美元，大型卡車與SUV為8萬美元。

目前上述計畫僅是提案，正式上路前，加州還需進一步敲定細節，同時取得州議會最終批准。