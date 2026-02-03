我的頻道

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

企業拿AI當裁員理由 實際情況或許不這麼簡單

編譯林思牧／綜合報導
亞馬遜上周宣布裁員1.6萬名員工的計畫。 (美聯社)
有些企業將人工智慧與裁員掛鉤，但專家稱實際情況並不是這麼簡單。

美聯社報導，亞馬遜上周大裁員時，普拉姆（N. Lee Plumb）也遭了殃，他唯一能確定的是，這並非因為他沒有積極參與公司的AI計畫。普拉姆是團隊的「AI賦能」負責人，他說自己對亞馬遜新推出的AI編碼工具的使用非常頻繁，以至於公司將他列為頂級用戶之一。

許多人認為，亞馬遜上周宣布的1.6萬名員工裁員計畫，反映了執行長傑西（Andy Jassy）推動「隨著公司廣泛應用AI帶來的效率提升，我們將減少公司員工總數」的舉措。

但與其他將人員變動與AI掛鉤的公司（包括上周的Expedia、Pinterest和Dow）一樣，經濟學家或者像普拉姆這樣的員工很難判斷，AI究竟是裁員的真正原因，還是公司想要向華爾街傳達的訊息。

「AI必須帶來投資回報，」曾在亞馬遜工作八年的普拉姆說。「當你減少員工人數時，就證明了效率的提升，就能吸引更多資本，股價自然也會上漲。所以，你可能一開始只是人員稍多，現在透過裁員，並把這歸功於AI，你就創造了一個價值故事，」他說。

「我們真的不知道，」康乃爾大學商學院教授吉羅特拉 (Karan Girotra) 說。 「這並非因為AI不夠好，而是因為它需要大量的調整，而且大部分收益都歸於員工個人而非組織。員工節省了時間，工作效率也提高了。」

吉羅特拉表示，如果雇主因為AI而提高了工作效率，那麼調整公司的管理結構以適應較小的員工規模就需要時間。他並不認為亞馬遜正在這樣做，因為亞馬遜仍在縮減新冠疫情期間招聘過剩所造成的規模。

高盛（Goldman Sachs）的一份報告指出，AI對勞動市場的整體影響仍然有限，儘管某些影響可能會在「行銷、平面設計、客戶服務，尤其是科技等特定職業」中顯現。這些領域的工作任務與目前這類生成式AI聊天機器人的優勢密切相關，這些機器人可以撰寫電子郵件和行銷文案、產生合成圖像、回答問題並協助編寫程式碼。

高盛在其最新的月度AI採用情況追蹤報告中表示，自去年 12 月以來，「很少有員工受到因AI而導致的企業裁員的影響」。不過該報告是於 1 月 16 日發布的，早於Amazon、Dow和 Pinterest 的裁員。

