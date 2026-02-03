我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

研究：AI對女性文書、行政支援職位威脅大

編譯組／綜合報導
在女性占主導地位的職業領域，員工面臨AI轉型帶來的衝擊最為嚴重。（路透）
在女性占主導地位的職業領域，員工面臨AI轉型帶來的衝擊最為嚴重。（路透）

CBS News報導，人工智慧AI）技術的飛速發展正深刻動搖美國勞動力市場。根據兩大智庫的最新研究報告顯示，在女性占主導地位的職業領域，員工面臨AI轉型帶來的衝擊最為嚴重，其中更有數百萬名勞工恐因年齡、儲蓄不足等因素，在失業後難以翻身。

根據跨黨派智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）與人工智慧治理中心（GovAI）發布的聯合報告，研究人員透過分析Lightcast的勞動力數據發現，在約600萬名最難適應AI衝擊（即失業後難以找到新職位）的勞工中，女性比率高達86%。

布魯金斯學會高級研究員穆羅（Mark Muro）向CBS News表示，這些受威脅的職位大多集中在文書與行政支援工作，這類職位在歷史上長期由女性擔任。穆羅強調，這反映的是「職業功能的結構性風險」，而非女性員工的能力問題。

穆羅指出，這更多是關於女性在經濟體系中扮演的角色，而非她們個人的能力，這些職業長期以來一直受到技術進步的威脅，AI只是延續了數十年來自動化取代人工的趨勢。

AI暴露程度最高且適應能力低的職業 資料來源：Brookigs、CBS New...
AI暴露程度最高且適應能力低的職業 資料來源：Brookigs、CBS News

儘管AI威脅論不斷，但研究指出並非所有人都面臨絕境。報告顯示，在受AI影響的職位中，約有70%的勞工具備轉職韌性。人工智慧治理中心高級研究員曼寧（Sam Manning）分析，這些相對安全的勞工多分布於行銷、金融與科學等領域。這類工作通常涉及管理、技術應用及多元技能組合，核心競爭力較廣泛，不像後勤行政職位那樣定義單一，因此較難被機器全面取代。

雖然AI的潛在衝擊巨大，但目前的數據顯示，美國勞動力市場尚未出現大規模的「AI 替代潮」。牛津經濟研究院（Oxford Economics）全球宏觀研究總監梅（Ben May）在近期報告中表示，目前尚無證據顯示企業正大舉裁員改用AI，他對短期內失業率飆升的可能性持懷疑態度，認為企業很難在短期內無縫接軌地以AI完全取代人工。

面對技術步步逼近，專家建議勞工不應坐以待斃。曼寧建議，最好的應對方式是「與 AI 共存」，嘗試在日常工作中實驗新技術，以此提高生產力並擴展技能邊界。

AI 人工智慧 裁員

上一則

80歲華翁遛機器狗 年節展逗樂警察

下一則

FBI搜賭城民宅 屋主疑涉中國人非法實驗室

延伸閱讀

國共智庫論壇將登場 陸委會：不能取代兩岸官方溝通

國共智庫論壇將登場 陸委會：不能取代兩岸官方溝通
AI一旦泡沬化 加州房市、州府財政恐面臨危機

AI一旦泡沬化 加州房市、州府財政恐面臨危機
習近平清洗解放軍高層後對台動武更難？美專家：別指望北京動盪拖慢戰備

習近平清洗解放軍高層後對台動武更難？美專家：別指望北京動盪拖慢戰備
英相自豪創造歷史 率60人經貿團抵中 喊話：一起幹事兒

英相自豪創造歷史 率60人經貿團抵中 喊話：一起幹事兒
川普關稅常打自家人 WSJ：美盟友找中國當退路 但台灣會是北京障礙

川普關稅常打自家人 WSJ：美盟友找中國當退路 但台灣會是北京障礙
川普諷：中國將接管加拿大 北京：中加是新型戰略夥伴關係

川普諷：中國將接管加拿大 北京：中加是新型戰略夥伴關係

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
案發後，華人母女賈佳和Ruby Meng葬禮現場。（記者張宏／攝影）

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

2026-01-29 14:39
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為嫌犯在公路上開槍。（取自達拉斯警局X）

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07
加州生活成本高於全美平均，退休準備金也依地區不同而異。（取自Visit California網頁）

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

2026-01-28 13:27
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21

超人氣

更多 >