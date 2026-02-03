研究：AI對女性文書、行政支援職位威脅大

在女性占主導地位的職業領域，員工面臨AI轉型帶來的衝擊最為嚴重。（路透）

CBS News報導，人工智慧 （AI ）技術的飛速發展正深刻動搖美國勞動力市場。根據兩大智庫的最新研究報告顯示，在女性占主導地位的職業領域，員工面臨AI轉型帶來的衝擊最為嚴重，其中更有數百萬名勞工恐因年齡、儲蓄不足等因素，在失業後難以翻身。

根據跨黨派智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）與人工智慧治理中心（GovAI）發布的聯合報告，研究人員透過分析Lightcast的勞動力數據發現，在約600萬名最難適應AI衝擊（即失業後難以找到新職位）的勞工中，女性比率高達86%。

布魯金斯學會高級研究員穆羅（Mark Muro）向CBS News表示，這些受威脅的職位大多集中在文書與行政支援工作，這類職位在歷史上長期由女性擔任。穆羅強調，這反映的是「職業功能的結構性風險」，而非女性員工的能力問題。

穆羅指出，這更多是關於女性在經濟體系中扮演的角色，而非她們個人的能力，這些職業長期以來一直受到技術進步的威脅，AI只是延續了數十年來自動化取代人工的趨勢。

AI暴露程度最高且適應能力低的職業 資料來源：Brookigs、CBS News

儘管AI威脅論不斷，但研究指出並非所有人都面臨絕境。報告顯示，在受AI影響的職位中，約有70%的勞工具備轉職韌性。人工智慧治理中心高級研究員曼寧（Sam Manning）分析，這些相對安全的勞工多分布於行銷、金融與科學等領域。這類工作通常涉及管理、技術應用及多元技能組合，核心競爭力較廣泛，不像後勤行政職位那樣定義單一，因此較難被機器全面取代。

雖然AI的潛在衝擊巨大，但目前的數據顯示，美國勞動力市場尚未出現大規模的「AI 替代潮」。牛津經濟研究院（Oxford Economics）全球宏觀研究總監梅（Ben May）在近期報告中表示，目前尚無證據顯示企業正大舉裁員 改用AI，他對短期內失業率飆升的可能性持懷疑態度，認為企業很難在短期內無縫接軌地以AI完全取代人工。

面對技術步步逼近，專家建議勞工不應坐以待斃。曼寧建議，最好的應對方式是「與 AI 共存」，嘗試在日常工作中實驗新技術，以此提高生產力並擴展技能邊界。