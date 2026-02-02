我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普玩笑點名加拿大、格陵蘭成第51、52州 還有1國「可當53州」

世界最年輕總統？澳洲男14歲建國領薪水 領土比梵蒂岡還大

省錢省事 退休族愛用插電式太陽能板

編譯陳盈霖／綜合報導
使用插電式太陽能板，是退休族群較可負擔的替代傳統太陽能板方案。（取自Bright Saver網頁）。
使用插電式太陽能板，是退休族群較可負擔的替代傳統太陽能板方案。（取自Bright Saver網頁）。

環保網站The Cool Down報導，隨著美國多項清潔能源稅務補助刪減、縮水之際，許多屋主尋找更負擔得起的太陽能替代方案。加州退休人士泰瑞（Terry）選擇「插電式太陽能板」（plug-in solar panel）取代傳統屋頂型太陽能系統。該方案不必更動屋頂，前期作業不需投注太高成本，或可是退休高齡族群可負擔的新能源選項。

除能降低對煤炭、石油等造成汙染的化石燃料依賴度，在家中安裝太陽能板，也能大幅減少每月能源帳單。但傳統屋頂太陽能系統唯一缺點是，回收成本所需時間較長，通常約十年左右。泰瑞向非營利太陽能組織Bright Saver說明他的決策過程時表示，「我想裝太陽能已經很久了，但我需要換新屋頂。目前我已經70多歲，我還能活著看到投資回本嗎？」

相較之下，根據Bright Saver，插電式太陽能板的「回本期」約七年，若立法環境有利，甚至可能縮短至一到兩年左右。這類系統不需昂貴的施工安裝，而改為使用較不具永久性的「插電式」設備，體積輕巧，可安裝於後院、露台、陽台等空間。以泰瑞家為例，這些裝置每日可產生約2000瓦時（2 kWh）電力，每月可節省27美元外部能源支出。

插電式太陽能是一種節省帳單的好方法，但真正能帶來最大省效的，仍是屋頂式太陽能板。為了讓太陽能升級發揮最大效益，也可搭配其他節能家電，如電動或混合式HVAC冷暖空調系統等。

民眾可上https://www.energysage.com，了解當地安裝商，並取得報價，最高可節省1萬美元安裝費用。若尚不想一次付清，Palmetto推出「零頭期款LightReach太陽能租賃方案」，可降低最多20%電費。

退休 石油 加州

上一則

抽獎轉盤送好禮 H Mart亞凱迪亞分店回饋社區

下一則

世報歡慶50周年見證歷史時刻 蒙市迎春年節展同樂

延伸閱讀

高稅負時代居住抉擇 賭城成本低 退休族矚目

高稅負時代居住抉擇 賭城成本低 退休族矚目
加州退休族平均月支出5630元 地點左右開銷

加州退休族平均月支出5630元 地點左右開銷
NBA／杜蘭特飆32分登歷史三分球榜第11名 率火箭斷活塞4連勝

NBA／杜蘭特飆32分登歷史三分球榜第11名 率火箭斷活塞4連勝
意外支出平均佔年收入1成 42%退休族現金不足

意外支出平均佔年收入1成 42%退休族現金不足
美韓多晶硅 中國續徵5年反傾銷稅 最高達113%

美韓多晶硅 中國續徵5年反傾銷稅 最高達113%
封面故事 體檢篇／8成退休族 投資太注重風險

封面故事 體檢篇／8成退休族 投資太注重風險

熱門新聞

南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
案發後，華人母女賈佳和Ruby Meng葬禮現場。（記者張宏／攝影）

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

2026-01-29 14:39
劉昕（左）常常回憶起與母親生前在一起的時光。（圖／劉昕提供）

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

2026-01-25 20:29
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為嫌犯在公路上開槍。（取自達拉斯警局X）

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35

超人氣

更多 >
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席
中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬