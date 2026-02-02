省錢省事 退休族愛用插電式太陽能板

使用插電式太陽能板，是退休族群較可負擔的替代傳統太陽能板方案。（取自Bright Saver網頁）。

環保網站The Cool Down報導，隨著美國多項清潔能源稅務補助刪減、縮水之際，許多屋主尋找更負擔得起的太陽能替代方案。加州退休 人士泰瑞（Terry）選擇「插電式太陽能板」（plug-in solar panel）取代傳統屋頂型太陽能系統。該方案不必更動屋頂，前期作業不需投注太高成本，或可是退休高齡族群可負擔的新能源選項。

除能降低對煤炭、石油 等造成汙染的化石燃料依賴度，在家中安裝太陽能板，也能大幅減少每月能源帳單。但傳統屋頂太陽能系統唯一缺點是，回收成本所需時間較長，通常約十年左右。泰瑞向非營利太陽能組織Bright Saver說明他的決策過程時表示，「我想裝太陽能已經很久了，但我需要換新屋頂。目前我已經70多歲，我還能活著看到投資回本嗎？」

相較之下，根據Bright Saver，插電式太陽能板的「回本期」約七年，若立法環境有利，甚至可能縮短至一到兩年左右。這類系統不需昂貴的施工安裝，而改為使用較不具永久性的「插電式」設備，體積輕巧，可安裝於後院、露台、陽台等空間。以泰瑞家為例，這些裝置每日可產生約2000瓦時（2 kWh）電力，每月可節省27美元外部能源支出。

插電式太陽能是一種節省帳單的好方法，但真正能帶來最大省效的，仍是屋頂式太陽能板。為了讓太陽能升級發揮最大效益，也可搭配其他節能家電，如電動或混合式HVAC冷暖空調系統等。

民眾可上https://www.energysage.com，了解當地安裝商，並取得報價，最高可節省1萬美元安裝費用。若尚不想一次付清，Palmetto推出「零頭期款LightReach太陽能租賃方案」，可降低最多20%電費。