我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普玩笑點名加拿大、格陵蘭成第51、52州 還有1國「可當53州」

世界最年輕總統？澳洲男14歲建國領薪水 領土比梵蒂岡還大

AI一旦泡沬化 加州房市、州府財政恐面臨危機

編譯廖宜怡／綜合報導
房地產網站Realtor.com表示，萬一人工智慧泡沫化，加州經濟可能迅速崩塌。（美聯社）
房地產網站Realtor.com表示，萬一人工智慧泡沫化，加州經濟可能迅速崩塌。（美聯社）

加州人工智慧（AI）帶來的巨大收益使資金持續流入科技業，也刺激了舊金山等科技中心的豪宅需求，還幫助加州政府填補了近180億美元的預算赤字。

然而，這種對人工智慧的顯著依賴產生了一個棘手的問題：萬一人工智慧熱潮降溫，或者如某些人擔心的那樣泡沫化，會發生何事？房地產網站Realtor.com表示，加州許多領域現在都是由目前正蓬勃發展的人工智慧支撐著，一旦人工智慧泡沫化，加州可能像紙牌屋那樣迅速崩塌。

舊金山豪宅市場的分化

根據Realtor.com的數據，舊金山豪宅平均售價已從2024年的248萬美元，增加到2025年的265萬美元，漲幅近7%，遠高於全州漲幅3.2%。

Realtor.com資深經濟學家史密斯（Anthony Smith）說：「豪宅為房地產高端市場提供了穩定性，但未能提振整個市場。在加州，即便整體住房市場面臨巨大的可負擔性壓力，豪宅房價雖趨於溫和，但並未出現逆轉。數據顯示，加州豪宅買家依然活躍，而且能夠接受更高的房價，低價市場則對房貸利率和支付限制敏感得多。」

值得注意的是時機。Realtor.com指出，豪宅市場在2024年和2025年的反彈，與人工智慧驅動的股市飆升時間大致吻合。考慮到這個背景，舊金山豪宅市場的表現似乎清楚表示，加州房地產市場愈來愈依賴單一的財富來源，一旦這個支撐力量減弱，恐怕會嚴重影響加州房市。

與人工智慧相關的潛在失業風險

約翰伯恩斯研究與顧問公司（John Burns Research and Consulting）研究經理麥基（John Macke）表示，舊金山豪宅市場的強勁勢頭或許與人工智慧的上升趨勢相符，但人工智慧帶來的負面影響可能難以被房地產市場消化。

在股市推動財富成長的同時，科技業持續進行裁員。截至2025年，科技公司已裁員超過15萬人，人工智慧被認為是推動這個趨勢的主要原因。這個趨勢提高了住房需求萎縮的風險。

麥基說：「雖然人工智慧帶來的財富集中可支撐特定社區和市場，但它無法彌補高收入工作減少造成的住房需求損失。」

人工智慧帶來的財富已成州政府預算的重要支柱

加州依賴人工智慧的領域遠不止房地產市場，加州預算也是。個人所得稅是加州最大的財政收入來源，而大型科技企業以股票形式發放的薪酬是最主要的個人所得稅來源之一。

加州立法分析辦公室（egislative Analyst's Office）首席財務與政策分析師阿拉莫（Chas Alamo）表示，大型科技企業的股票選擇權預扣所得稅，在2025年約占加州所有預扣所得稅的10%。這意味著加州的財政穩定愈來愈依賴少數高收入居民和更少數的企業。

然而，人工智慧行業的波動性很容易擴大到其他經濟領域，例如房地產市場。

舉例來說，假設人工智慧泡沫化，加州稅收就會驟減。當加州財政收入減少時，州政府通常會採取緊縮政策，意味著可能減少對民眾的服務，或削減住房支持計畫，這將削弱開發商的信心。如此一來，加州的住房短缺和住房可負擔能力危機可能加劇。

加州 人工智慧 房地產

上一則

世報蒙市年節展╱Pala Casino遊戲送套餐 推新餐廳

下一則

安大略國際機場推直飛台灣 成南加旅客新選擇

延伸閱讀

為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅
弟開箱超級豪宅掀議論 謝衣鳯要選縣長急切割

弟開箱超級豪宅掀議論 謝衣鳯要選縣長急切割
加州99號公路爆連環車禍 59車追撞釀10傷

加州99號公路爆連環車禍 59車追撞釀10傷
中文寫「不要吃」加州知名海灘警告釣客 這些魚太髒

中文寫「不要吃」加州知名海灘警告釣客 這些魚太髒
詐騙ing／低價補漆？停車場詐騙在加州捲土重來

詐騙ing／低價補漆？停車場詐騙在加州捲土重來
僅次於加州、華府 新州失業率疫情後最高

僅次於加州、華府 新州失業率疫情後最高

熱門新聞

南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
案發後，華人母女賈佳和Ruby Meng葬禮現場。（記者張宏／攝影）

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

2026-01-29 14:39
劉昕（左）常常回憶起與母親生前在一起的時光。（圖／劉昕提供）

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

2026-01-25 20:29
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為嫌犯在公路上開槍。（取自達拉斯警局X）

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35

超人氣

更多 >
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席
中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬