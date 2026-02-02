AI一旦泡沬化 加州房市、州府財政恐面臨危機

房地產網站Realtor.com表示，萬一人工智慧泡沫化，加州經濟可能迅速崩塌。（美聯社）

加州人工智慧 （AI）帶來的巨大收益使資金持續流入科技業，也刺激了舊金山等科技中心的豪宅需求，還幫助加州政府填補了近180億美元的預算赤字。

然而，這種對人工智慧的顯著依賴產生了一個棘手的問題：萬一人工智慧熱潮降溫，或者如某些人擔心的那樣泡沫化，會發生何事？房地產 網站Realtor.com表示，加州許多領域現在都是由目前正蓬勃發展的人工智慧支撐著，一旦人工智慧泡沫化，加州可能像紙牌屋那樣迅速崩塌。

舊金山豪宅市場的分化

根據Realtor.com的數據，舊金山豪宅平均售價已從2024年的248萬美元，增加到2025年的265萬美元，漲幅近7%，遠高於全州漲幅3.2%。

Realtor.com資深經濟學家史密斯（Anthony Smith）說：「豪宅為房地產高端市場提供了穩定性，但未能提振整個市場。在加州，即便整體住房市場面臨巨大的可負擔性壓力，豪宅房價雖趨於溫和，但並未出現逆轉。數據顯示，加州豪宅買家依然活躍，而且能夠接受更高的房價，低價市場則對房貸利率和支付限制敏感得多。」

值得注意的是時機。Realtor.com指出，豪宅市場在2024年和2025年的反彈，與人工智慧驅動的股市飆升時間大致吻合。考慮到這個背景，舊金山豪宅市場的表現似乎清楚表示，加州房地產市場愈來愈依賴單一的財富來源，一旦這個支撐力量減弱，恐怕會嚴重影響加州房市。

與人工智慧相關的潛在失業風險

約翰伯恩斯研究與顧問公司（John Burns Research and Consulting）研究經理麥基（John Macke）表示，舊金山豪宅市場的強勁勢頭或許與人工智慧的上升趨勢相符，但人工智慧帶來的負面影響可能難以被房地產市場消化。

在股市推動財富成長的同時，科技業持續進行裁員。截至2025年，科技公司已裁員超過15萬人，人工智慧被認為是推動這個趨勢的主要原因。這個趨勢提高了住房需求萎縮的風險。

麥基說：「雖然人工智慧帶來的財富集中可支撐特定社區和市場，但它無法彌補高收入工作減少造成的住房需求損失。」

人工智慧帶來的財富已成州政府預算的重要支柱

加州依賴人工智慧的領域遠不止房地產市場，加州預算也是。個人所得稅是加州最大的財政收入來源，而大型科技企業以股票形式發放的薪酬是最主要的個人所得稅來源之一。

加州立法分析辦公室（egislative Analyst's Office）首席財務與政策分析師阿拉莫（Chas Alamo）表示，大型科技企業的股票選擇權預扣所得稅，在2025年約占加州所有預扣所得稅的10%。這意味著加州的財政穩定愈來愈依賴少數高收入居民和更少數的企業。

然而，人工智慧行業的波動性很容易擴大到其他經濟領域，例如房地產市場。

舉例來說，假設人工智慧泡沫化，加州稅收就會驟減。當加州財政收入減少時，州政府通常會採取緊縮政策，意味著可能減少對民眾的服務，或削減住房支持計畫，這將削弱開發商的信心。如此一來，加州的住房短缺和住房可負擔能力危機可能加劇。