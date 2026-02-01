跨州移居阿州Daphne、佛州Naples等地 購屋較容易

我的頻道

洛杉磯訊
最新數據顯示，美國仍有少數房價與生活成本相對親民的城市，讓外州移居者更容易在搬遷後短時間內買房。（Pexels）

跨州搬遷往往伴隨就業安排、生活適應與財務壓力等多重挑戰。因此，不少跨州移居者選擇先以租屋方式過渡，而不是立即著手買房。不過，根據紐約郵報報導，美國仍有少數房價與生活成本相對親民城市，讓外州移居者更容易在搬遷後短時間內買房。

全美不動產經紀人協會（NAR）最新研究，全美僅不到28%的跨州移居者，會在搬遷後第一年內完成購屋，意味近四分之三的新住民選擇先租屋。相較之下，跨州移居者更傾向延後置產，而在同一縣內搬遷的居民，則通常更快成為屋主。

NAR指出，跨州移居者在搬遷後一年內購屋的比率，曾在疫情高峰期達到33%，主因是房貸利率創下歷史低點，加上遠距工作普及，使許多美國人得以重新選擇居住地。然而，隨著房貸利率攀升與房市可負擔性壓力加劇，2024年該比率已回落至27.5%，與2019年水準相同。

儘管整體趨勢偏向租屋過渡，仍有部分城市吸引移居者「一到就買」。其中，位於阿拉巴馬州的Daphne表現最為突出，跨州移居者在當地一年內成為屋主的高達76.3%。zillow數據顯示，2025年12月Daphne的房價中位數約為32.5萬美元。

佛州的Naples緊追在後，外州移居者有76.2%一年內成為屋主。該都會區（包含Marco Island）去年底的典型房價約為72.97萬美元。分析指出，部分移居者來自房價更高的城市，使得當地房價相對具吸引力。

NAR分析，外州移居者購屋比率最高的五個城市，包括Daphne、Naples、佛州的Ocala、北卡的Hickory，以及唯一上榜的中西部城市Rockford。這些城市普遍具備房價相對可負擔、待售房源充足，以及人口持續流入等特徵。

其中，Rockford的房屋中位開價僅約24.65萬美元，為上述城市中最低。當地房產經紀Milena Cojkic指出，實際成交客群中，包括來自加州等高房價州的移居者。該市距離芝加哥約90哩，吸引部分買家在了解當地條件後，直接選擇購屋而非租房。

