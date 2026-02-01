加州擬禁止前ICE特工擔任教師、警察 引發熱議

加州議員擬立法，禁止前ICE特工擔任教師與警察等工作，引發爭論。（記者李怡／攝影）

加州近期在移民 政策領域有新立法行動，民主黨議員提出「AB 1627」法案，擬禁止曾任美國移民與海關執法局（Immigration and Customs Enforcement，ICE ）特工者，在加州擔任公立學校教師或執法警察等公職。

該法案由加州眾議員法里亞斯(Anamarie Ávila Farías）提出，若通過，將禁止任何在2025年9月1日至2029年1月20日期間曾受雇於ICE者，在加州擔任警察、教師、校長及其他教育或公共安全相關職務。

擁護者強調，加州的教育人員與執法者應是保障憲法權利與社區安全的公僕，不應是曾參與可能侵害基本人權的執法者。

根據報導，該法案不僅限於傳統意義的警務工作，還包含公立教育系統從幼稚園至加州大學 系統的教師、校長及管理人員等所有行政職務。支持者表示，這種全面性的規範是為了避免曾參與聯邦移民執法者，日後在加州政府體系中接觸公眾，可能造成社區不安。

該法案也將擴大常規背景調查範疇，要求在招聘教育與執法人員時，特別審查其是否曾有ICE或部分州監獄系統的就業歷史。

儘管支持者認為這些立法有助於保護移民與弱勢族群的權利，但反對者則警告此舉可能引發與聯邦政府的法律衝突，特別是在聯邦主權與州權之間的界線問題上。此外，公立教育與執法機構現有的人才招募和保障制度，亦可能受到影響。