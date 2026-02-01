人口普查分析：民主黨4年後恐失部分國會議席

人口普查分析，民主黨在2030年後，於紐約州和加州，將合計失去六個眾議院席位。圖為維基百科列出2012-2024年期間，大選結果綜合的藍州（民主黨）和紅州（共和黨）勢力分布。（Ｗikipedia）

一項人口普查 分析顯示，民主黨 的傳統票倉州在2030年後，很可能失去部分國會議席，轉而流向共和黨，這看來在預示民主黨的增長力量正處於下滑邊緣。

霍士新聞報導，研究美國選區重新畫界後形勢的The Redistrict Network分享由卡內基美隆大學的塞爾瓦斯（Jonathan Cervas）根據2025年作出的預測，指出民主黨在紐約州和加州，將合計失去六個眾議院席位，而在德州 和佛羅裡達州則可能增加八個席位。

上述的人口普查分析顯示，包括伊利諾州、羅德島州和俄勒岡州在內的其他民主黨州代表團，預計也將失去一到兩個席位；而共和黨州如猶他州和愛達荷州等，則可望增加少許議席。

若這個2030年的席位分配預測成真，則選舉人團選票的重新分配，可能會讓民主黨的勝選之路更為艱辛。

根據分析，民主黨在紐約州的國會代表團席位預計將降至24席，延續其自20世紀40年代的45席以來持續下降的趨勢。加州作為全美眾議院民主黨代表團席位最多的州，議席數目也可能降至48席。

人口普查後的選區重新畫界預示，德州的眾議院民主黨席位，將從38席增至42席，佛州則從28席增至32席。自2020年以來，德州新增約250萬居民，佛州新增約200萬居民，這兩個州的人口增長速度位居全美前列。

「紐約郵報」報導，紐約法學院的紐約選舉、人口普查和選區重畫研究所主任懷斯（Jeff Wice）說，如果川普總統和共和黨能夠在人口普查中，強制要求詢問公民身分，民主黨執政的州可能會面臨進一步的議席流失。