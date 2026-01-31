內華達山脈積雪減少 但加州水庫蓄水量樂觀

自12月中旬到1月初，加州最大的沙斯達水庫（Shasta），水位上升36呎。（取自City of Redding臉書）

內華達山脈(Sierra Nevada)積雪是加州 近三分之一水源的來源，自聖誕夜開始後的兩周，暴雪席捲太浩湖地區，結束了乾燥的12月，並給加州其他地區帶來豐沛雨量。但截至目前，已有23天沒有大型暴風雪。

截至1月6日，加州內華達山脈積雪量達到歷史平均值的93%，但之後三周，大部分地區陽光普照。時至1月29日，內華達山脈積雪量已降至歷史平均的59%。「金門氣候服務」(Golden Gate Weather Services)氣象學家努爾(Jan Null)也認為，未來一周的天氣預報不會有任何重大變化。未來幾天內，內華達山脈的積雪量將持續下降。

不過，「聖荷西信使報」報導，專家表示，情況並沒有看起來那麼糟。

加州過去三個冬季的降水量達到或超過平均水平，這是25年來的首次。豐沛降水結束2020年至2022年的乾旱，促使加州大部分大型水庫蓄滿水。

加州水庫在今年冬季開始時、水位高於一般正常情況。自12月中旬到1月初，位於瑞定(Redding)附近、長達35哩的加州最大的水庫沙斯達水庫(Shasta)，水位上升36呎。位在布特縣(Butte County)的加州第二大水庫奧洛維爾水庫(Oroville)，水位則於過去三周上升69呎。

現在，這些水庫的蓄水量更大，而且還在持續上升。截至29日，沙斯達水庫蓄水量達到80%，相當於正常水平的125%。奧洛維爾水庫達82%，相當於正常水平的138%。位於吉爾洛(Gilroy)和洛斯巴諾(Los Banos)之間的聖路易(San Luis)水庫，是美國最大的離岸水庫，蓄水量達77%，相當於正常水平的105%。南加 州最大的水庫鑽石谷水庫(Diamond Valley)蓄水量達95%。

努爾表示，若積雪更多就好了。加州的大部分降雨集中在12月、1月、2月和3月。「加州滑雪協會」(Ski California)會長賴斯(John Rice)指出，冬天還很長。現在才剛開始。

賴斯指出，通常在感恩節前後開放的滑雪場，在聖誕節 暴雪之前，雪況不佳。今年大自然降雪來得晚一些，但數天內就降雪近100吋。這些雪到現在還在，夜間氣溫較低，促使積雪保持堅實，再加上人工造雪，雪層就更厚實。

聯邦政府每周四發布「美國乾旱監測報告」(U. S. Drought Monitor)，指出加州目前沒有乾旱，希望2月中旬可迎來更多降雪。