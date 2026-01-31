紐森新預算案 不見拯救地方新聞業資金

我的頻道

編譯廖宜怡╱綜合報導
加州2026-2027會計年度新預算計畫，取消了谷歌與州政府共同提供給加州地方新聞業的資助。（美聯社）
加州2026-2027會計年度新預算計畫，取消了谷歌與州政府共同提供給加州地方新聞業的資助。（美聯社）

科技巨頭谷歌（Google）與加州政府之間一項為協助地方新聞業生存而達成的高額資助協議，實際上已在州長紐森（Gavin Newsom）提出的2026-2027會計年度預算計畫中被取消，而紐森當初是促成這項協議的幕後推手。

聖荷西信使報表示，加州政府與谷歌簽署的這項五年協議催生了一項史無前例的「加州公民媒體計畫」（California Civic Media Program），加州領導人稱，這項計畫為處於歷史性崩潰中的地方新聞業提供了一線生機。根據西北大學的研究，自2005年以來，加州已失去超過40%的地方媒體。

紐森2024年對與谷歌達成這項協議表示歡迎，稱協議將有助「在未來幾年內重建一個強大且充滿活力的加州新聞界」。

賓州大學媒體政策教授皮卡德（Victor Pickard）說：「這種作法目光短淺地令人吃驚。我了解預算短缺的問題，也了解資金分配必須深思熟慮，但我認為地方新聞業應該得到更高的重視。」

紐森辦公室已將有關這項決定的問題交給加州財政部門處理。財政部門表示，去年預算包含了1000萬美元的地方新聞業資金，谷歌也提供了同等金額資金，但未解釋為何新的3489億美元預算案完全取消了這筆撥款。

信使報指出，自網路出現、大量廣告被轉移到數位領域以來，地方新聞業陷入了長期衰退。谷歌和Meta等科技公司透過提供新聞連結，建立了利潤豐厚的商業模式。根據數據公司Emarketer的統計，這兩家科技巨頭截至去年的合計數位廣告收入占了全球數位廣告總收入的一半。

谷歌上周表示，他們已完成了2025年的捐款責任，但除非加州政府恢復「加州公民媒體計畫」，否則谷歌今年不打算繼續捐款。

加州 谷歌 紐森

